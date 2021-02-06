年宵今日開鑼，食環署將規模大縮水，維園只餘下約90多檔分兩側擺賣鮮花，場內中間的大空地有時變成小朋友遊樂場，家長拖住滑板車和單車與小孩到場買年花。今早天氣晴朗，有市民一早入場揀花，不過烈日當空令不少買花人流聚集在其中一邊的有遮陰處檔位。有檔主批評高官未落過維園工作，新安排「離地」未必能疏導人流。

檔位轉角變單向 檔主嘆難擺貨量減半

香港花藝負責人清姐指，今年準備了約5千個水仙頭在年宵賣，比往年逾萬個大縮水，料生意減半，只求沽清收回成本。她指水仙因疫情、內地無人開工或改種蕃薯等原因供應減少，成本上升兩成，但疫情下售價不會變動太多，一球水仙賣60元、三球150元，價格與去年相約，今早主要靠熟客幫襯。她說檔位因復辦，由原本的轉角位變成被派單面向攤位，「擺貨好難擺，貨量少咗一半都唔止」。她又稱熟客幫襯「都好難搵囉，點樣入點樣出好唔方便，冇辦法呀你話取消過幾日又話開返」，亦不清楚食環署中午清潔有何做法，「我都唔知佢有咩安排，照做住生意先」。

檔主批位置設計有問題難阻人流聚集：我覺得好好笑囉

83號檔主蘇小姐因外面店租太貴，退休後近年主力做年宵，她指本身請了很多受疫情影響的美容從業員來兼職賣花，政府取消復辦的新安排大大打擊原本工作分配，「安排有啲混亂囉，因為初初租咗三個位，本來搵咗好多姐姐，突然間話唔租。」她不滿稱即使宣佈取消後又復辦也無問題，但她本來的攤檔位置大減，雖獲派兩個「孖位」，但實際只等於以前一個檔位，「呢個設計有問題，佢話限制人流唔想人聚集，而家咪聚集緊囉！」

蘇小姐質疑「啲高官冇嚟過維園囉！」，形容維園地方大，應該將攤位呈S型「左一檔右一檔」擺得疏落點，即使圍封一檔，也會隔一段距離才圍封第二檔。她說去年沒有乾貨已少了年輕人來，今年即使減檔原本預計沒有大影響，但「你cut都唔緊要，仲要擺到聚埋一齊，我覺得好好笑囉。」並稱今早人流不算多，但來者都肯消費。

檔主首擺花市：去年投檔已預期或取消年宵

售賣多肉植物的「森•活」今年第一年擺花市，負責人李小姐指，坊間很多人喜歡小盆栽，平時做工作坊都有不同階層市民參與，節日時節則以多顏色的植物較受歡迎。他們一早已預備參與年宵，去年投檔已預期可能取消年宵，想過後備方案去市集擺賣，但年宵的人流和客路比工作坊更廣闊，有利宣傳。她說雖然政府免去場租和電費，但生意要視乎天氣和人流，認為如果未來幾天可保持今早的天氣和人流，相信可以回本。

入場市民讚「分紅海式」擺檔

街坊兼花市常客邱姑娘表示，每年都預算約一千元購買年花，「睇邊檔靚，價錢啱，就會買」，她大讚場地「分紅海式」好，不怕人流聚集，最好是不會被熟食檔搞到場地邋遢，指以前試過被人攞食物撞到弄污衫褲，「依家咪好囉，（冇乾貨）冇所謂啦，乾貨通街有得賣，講明花市梗係買花啦！」

市民韓小姐與家人來買蘭花，年花預算數百元，「都幾闊落，同埋帳幕冇咁大，空氣流通啲囉」，但她坦言喜歡以前較熱鬧的年宵市場，不過見年宵新聞戥花農好慘，特意前來支持，「就算可能第一日貴啲，都照買。」

中午關門一小時消毒 市民慘食閉門羹

官方本來指下午1時關閉場清潔，但延至1時半才開始，場地有廣播要求檔主配合清潔和市民離開，有清潔工持消毒劑在場中間噴灑。

不過位於銅鑼灣入口，卻有不少市民準備入場時食閉門羹，大都不清楚年宵會關門一小時，更有人以為要排隊入場，需要食環署職員逐一口頭回覆，門口一度聚集了幾十人。

胡先生為其中一名不能入場的苦主，他批評安排混亂，認為政府如果要關閉年宵清潔應該加強廣播宣傳，讓市民清楚，而不是令大家「摸門釘」，「措施有冇必須？係咪擾民？擺年宵啲攤檔、桔仔、桃花點清潔呢？我哋嚟到，都係希望消費、幫到人。我都關心疫情，希望人少嘅時候嚟行個大運，而家入唔到嘞！」

有預訂了年花的婆婆則因為閉門無法入場，花農午膳叫外賣亦要在鐵欄位置交收。

下午重開前 入口聚集逾百人等入場

下午2時銅鑼灣入口人潮已排了逾百人，龍尾已接近噴水池，有市民見狀大呻「唉唔入去啦！」，但皇室堡一帶仍有大量市民朝維園方向前行，維園年宵於下午2時半再開放入場。官方公告稱今晚6至7時會再有一段清潔時間，花市則開放至午夜12時。

除此之外，年宵因疫情，未如往年作開放式出入，多個出口被保安或食環職員把守，以便人流管制。場內僅餘銅像正中央的行人通道兩邊出口，分別往高士威道及由3、4號足球場中間離開，但場內指示不足，不時有市民走到一些鐵馬位才發現不能離開，有拖住長者的市民不滿，對職員忿忿不平指「呢度出同嗰度出有咩分別啫？！」

區議員斥「點解畀人買花，但唔畀人踢波？」

一眾灣仔區議員下午時分與食環署職員到維園花市視察。區議會副主席麥景星指，維園人流尚算疏落，衞生情況良好，但他認為現時人流仍較以往使用大球場的人數多，質疑政府「點解畀人買花，但就唔畀人踢波呢？」 他又認為，政府應陸續開放其他體育場地，設出入口或人流管制，甚至只開放予球會使用，讓更多市民受惠。他續斥，花市人流較晚市堂食人流多，但卻依舊不放寬「堂食令」，政府政策是「摸不着頭腦」。

區議員陳鈺琳則指，就她觀察以言，並沒有市民掃「安心出行」二維碼入花市，相信只有場內職員需要掃描。

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