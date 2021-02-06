支聯會維園年宵擺檔32年，多年來曾面對被人高價搶檔位仍能化險為夷，今年在政府打壓下，攤位未正式開鑼就被腰斬。支聯會主席李卓人對此感到欷歔、憤怒，他憶述在維園擺檔多年，早已視此為與「老朋友」敘舊的機會，慨嘆政權打壓令支聯會失去與港人連結感情的空間，「喺收入上嘅損失可能可以補得返，但係我哋係補唔番嗰種感情、嗰種連結、嗰種溝通。」

李卓人接受《蘋果》訪問時憶述，當年已故的前支聯會主席司徒華在維園寫揮春給市民祝賀新年時，市民紛紛踴躍支持，甚至將整條興發街塞得水洩不通，「大家塞住入嚟，係冇得行， （行）好短嘅通道，都差唔多要行成半個鐘。」相比起現時港府在維園劃出大量空間予市民通道、只批准花檔在維園的兩旁擺檔，市民的投入程度不可同日而語。

「最緊要市民參與」李卓人明言繼續創造抗爭空間

「差唔多一年見一次，熟口熟面」，李卓人視到場支持支聯會的市民為「老朋友」，而在維園擺檔的日子便是「老朋友」敘舊，再加上一眾支聯會的義工，風雨不改地協助擺檔，李眼看着一眾「無名英雄」的付出，頓時覺得多勞累也是值得的，甚至乎認為自己的付出比不上一眾義工，「有愧於他們」。

繼六四集會被禁後，政權似乎連年宵也容不下支聯會。李卓人坦言，未來一定會繼續籌備集會或年宵，用盡渠道爭取平反六四，但對下年能否成功投標檔位不感到樂觀，一切只能盡力而為，同時鼓勵市民亦不要輕言放棄：「最緊要市民參與，大家個個都係戰友……運動係需要有人堅持、不放棄，先至可以係堅持睇到希望」。

李更表明，支聯會未來仍會繼續寸土必爭，創造空間繼續抗爭，爭取平反六四等政治訴求，「我哋一定會喺街頭不斷推動我哋呢個運動，同埋攞返我哋應有嘅空間。」

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