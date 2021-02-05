【本報訊】案中除五人擬認罪，其餘19名被告表明有意提出法律爭議，同樣的法律爭議將在2月中開審的8.18案件中處理，因此申請將案件押後至該案頒下判詞，待法律觀點明朗後才作答辯考慮。

黎智英揮手 旁聽者：頂住

因其他案件正在還柙的包括壹傳媒創辦人黎智英、民主黨胡志偉及前香港眾志黃之鋒。昨日提訊前，黃之鋒先由囚室進入犯人欄，不斷望向旁聽席，精神不錯；胡志偉是第二人步入，他向旁聽席微笑，並舉手示意。

黎智英是三人中最後一人步入犯人欄，他向旁聽人士揮手點頭。多名旁聽人士向他揮手，旁邊的胡志偉亦與他打招呼。黎智英一直站着注視旁聽席，直至懲教人員要求他坐下。案件完結後，多名同案被告到犯人欄前為三人打氣，旁聽席上有人高呼「老闆加油」、「頂住呀」。

餘下19名不認罪的被告，表明對案件有意提出法律爭議，申請押後以待同類案件審結後頒下判詞，才作答辯考慮。法官郭啟安關注，有關法律爭議或上訴至終審法院，「我好相信任何一方不滿法庭決定都會上訴」，或需等待一年之久。

辯方回應稱，同類案件包括前年8.18、10.1、10.20以及8.31四宗未經批准集結案件，早前曾在區院首席法官高勁修席前處理。辯方稱，控方當時立場是希望四宗案件一併審訊，高官終應辯方建議，先安排其中一案作測試（test case）。當中8.18案將在2月中開審，審期10日。

辯方指，該案將於4月前審結及頒下判詞，相信屆時會知悉判決是增強抑或削弱其憲法觀點，可讓其他被告參考及考慮答辯意向，認為平衡盡快審訊及參考案例兩者，押後至6月合理。郭官批准其餘被告6月11日再訊，並提醒該案有結果後，控辯雙方應積極恢復討論，及商討案件合併及分拆細節。