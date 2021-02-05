【本報訊】一輛剛完成維修的警察衝鋒車昨早返回港島基地途中，駛至東區海底隧道近九龍入口時突然冒煙起火，火勢一發不可收拾，全車陷入火海，車上警員及時跳車逃生。消防開喉將火救熄，惟警車已燒通頂，事後警方更「大陣仗」全封介乎啟田道迴旋處對開一段來回行車線作調查，結果導致東九龍交通大癱瘓，往東隧龍尾一度塞至觀塘繞道近MegaBox。專家估計，警車起火疑與電線短路及燃油滲漏有關，警方正調查事件。

涉事警察EU車隸屬港島衝鋒隊（EU），該警車早前因機件故障，送往九龍灣的機電工程署總部完成定期維修，事發時正由一名警員駕駛，準備返回港島區基地，未料行駛途中起火自焚。

事發昨早11時許，該輛EU車沿藍田鯉魚門道向東隧方向行駛，當駛至近九龍入口收費亭對開位置時，左邊車頭突然冒煙起火，全車瞬即陷入火海。現場所見濃濃黑煙席捲半空，車上警員及時跳車逃生。消防到場花10多分鐘將火救熄，但警車已燒通頂，車內嚴重焚毀燒剩車架。

警方回覆指肇事警車型號為Sprinter，2013年2月服役作巡邏及執行交通管制職務。警方轄下所有車輛均根據機電工程署要求定期進行維修及保養，就今次起火事故警方會與機電署了解。火警中無人受傷。

現場消息稱，起火警方EU車當時車上並沒有任何槍械等裝備，而日常一般而言，EU車內會配備三支長槍及11款基本裝備，包括防暴、爆門、鋸樹、防生化、急救等設備。警車內有雷明燈、法德魯大口槍和MP5衝鋒槍、各配10粒橡膠彈和催淚煙。

疑電線短路燃油滲漏

昨日自焚的EU車剛完成機電署的維修卻出事故，香港汽車會會長李耀培指涉及警車起火或自焚事件較少見。雖然未知涉事警車在維修過程中有否更換零件等，但一般而言車輛在行駛途中突然起火，主要涉及電線短路與燃油滲漏等兩大因素。他解釋，當電線短路產生火花，再加上有燃油滲漏助燃，就令火勢一發不可收拾。

李提醒，如若發現車上設備例如燈、冷氣或音響等突然失靈，則可能與電線短路有關，而行駛途中一旦發現車頭的引擎位置有煙冒出，或聞到有燒焦及電油味，「就應該拿拿聲泊埋一邊，停車熄匙」，避免繼續行車。

事發後警方「大陣仗」封路調查，當中鯉魚門道來回方向近啟田道迴旋處的全線封閉，車輛要改經啟田道迴旋處，導致鯉魚門道往東隧方向的交通大擠塞， 東隧龍尾一度塞至觀塘繞道近MegaBox，令東九龍交通一度癱瘓。