壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力和串謀欺詐，去年12月初遭還柙至今，其間雖短暫獲釋，律政司不服上訴，終審法院下周二（9日）就保釋作出宣判。鐵窗雖冷，但這兩個多月來，一封封讀者的親筆來信，字裏行間早已視肥佬黎是朋友、家人，分享經文、生活雜事，既為送暖，也是互勉。

誠如讀者BEE所言：「只想你知道我們都沒有忘記，我們都沒有習慣顛倒事非黑白，我們仍然在可以的範圍內堅持住，我們沒有放棄，亦不敢放棄」。

寫信給肥佬黎一直都有新知舊雨。讀者趙婆婆寄來手織的十字架串飾，「主與您一家同在」。讀者黃先生則分享經文，提醒肥佬保暖身軀，「我會默默為你禱告，加油！」在美國三藩市的利榮忠又再越洋寄來親筆題寫的詩句《超人》，身處紐約的Anne仍記得在華盛頓曾與肥佬有過幾面之緣；還有熱心市民收集「給在囚手足心意咭」，都是寫給黎智英，「沒有不倒的暴政，這是人類歷史的引證」。

阿T：希望有一日可給肥佬一個大擁抱

讀者來信都很有心思。阿T在信紙印上日本風景，「很治愈，望到就好似去咗旅行咁，希望你都鍾意啦」。她說，2月1日黎智英上庭應訊，就在囚車與氣墊之間望向鏡頭一刻的千言萬語，看見很心酸，尤其當日有疑收錢的「排隊黨」取籌後離開，令很多人無法旁聽，亦心痛他為香港承受很多不公義，希望有一日可給肥佬一個大擁抱（give you a big hug）。

阿T坦言，雖跟肥佬互不相識，但就像是一家人，「屋企人有事，走唔到，亦唔會走，要走一齊走」。她亦送上一封「致手足」的信，「謝謝你們的光，我們在一起，不放棄」，感謝肥佬今她變得更勇敢無私，「我會加油！Appledaily加油！香港人加油！」

年屆耳順的讀者May說，每天都會為黎智英代禱，感謝他的承擔和付出，以及忠於崗位的《蘋果日報》員工，「沒有對真理堅持，不會願意站在風高浪急之處，等待未卜的命運」。她在信中亦特別感謝黎智英的家人，「知道他們不離不棄讓人看到一幅美麗的圖畫，親情是堅固的堡壘，保護我們免受傷害」。

早前家人探望黎智英時，給他帶來宗教思想家Thomas Merton的名著《七重山》。讀者BEE知悉後也來信分享靈修練習，還推介另一本自傳《Dying to be me》，講述一名印度女子的瀕死經驗。BEE說會一直來信，「只想你知道我們都沒有忘記，我們都沒有習慣顛倒事非黑白，我們仍然在可以的範圍內堅持住，我們沒有放棄，亦不敢放棄」。

即使身在自由的彼邦也永遠記得自己是「Hong Konger」

署名「一位身在七千公里以外的香港人」來信訴說，近月無可奈何移居他方，飛機離港時他沒有哭泣，「因為那種恐懼的感覺實在籠罩着傷感，已經哭不出聲」，反而下機後喜極而泣，感覺終獲自由，但仍擔心在香港的手足，也永遠記得自己是「Hong Konger」。

過去20年，他都是《蘋果日報》和《壹週刊》讀者，就算身在自由的彼邦，仍會盡香港人的本份，「我們一起堅持下去，煲底見」。另一讀者「將軍澳人」也來信感謝黎智英創辦《蘋果日報》，「尋真相、講真話、說人話」。他記得《飲食男女》曾報道一名「二世祖」繼承父業，堅持以傳統方法製作蛋撻，深受感動，故找來朋友用水彩畫了幅「蛋撻」送給肥佬黎，約定他將來親自一試。

掛念你的手足：別放棄年輕人，年輕人別放棄

黎智英被關押以來，「掛念你的手足」已是熟悉的名字，對老朋友關心依舊，「希望你最近過得還好，身體也仍然健康」，也寫下許多生活雜記與肥佬分享，由家中父輩逃難來港，「家人並沒有因為利益，故意忘掉慘痛教訓，盲目要我埋沒良知而折腰」，談到《樂壇已死》MV最後一幕的寄語：「別放棄年輕人，年輕人別放棄」。

「掛念你的手足」說，以前很期待農曆新年，但這5年來，好像都不值得慶祝，尤其今年，更提不起勁，每當想起他和其他手足被關押在鐵窗內，於心不忍，「我們的信念，一定會強得把這把不文明枷鎖折斷的。在此之前，還是要辛苦你稍稍忍耐了」。

C小姐指強烈鎮壓不會改變人心

老朋友還有C小姐，親筆信中流露對政府抗疫不作為和黑箱作業的憤怒，「造成民不聊生，民怨沸騰」。但她清知道，儘管疫情多壞，香港人不會忘記和忽略爭取公義，強烈的鎮壓不會改變人心，「黎生加油，我哋香港人必定繼續支持您」。

黎智英能否保釋下周有結果。另一老朋友花EE來信祝願他和所有民主派人士都得到天父的保護，「世界改變得太快，但我們堅持的初心不變」。再度來信的KW Wong說，近日氣溫回暖，稍為安心，「因之前一直最記掛的是你和其他在高牆內的手足夠不夠暖」，也感受到肥佬正努力以自己作見證，支持香港人，影響全世界，「你是了不起的，你是有福的」。

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