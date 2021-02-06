前年11月初多名民主派區議員在維園舉辦選舉聚會，惟不足一小時便遭警方腰斬，當晚多區發生警民衝突。有送貨員被指在油麻地以雷射筆照射警方防線，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今裁決。裁判官鄭念慈指出，警員或在混亂誤認被告照射鐳射光；被告上司出庭力證被告工作時需要使用鐳射筆，屬有正當用途，最終裁定罪名不成立。

案件今在九龍城裁判法院裁決。任職送貨員的被告陳勁安（27歲），早前否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2019年11月2日，在油麻地近鴉打街及永星里交界的公眾地方，攜有一個能發出雷射光束的裝置。

裁判官鄭念慈今裁決指，兩名警員證人稱看見有人在彌敦道以雷射筆照射警方防線，而被告有投擲動作，認為兩警證供脗合，接納二人的證供。惟他指出，兩警未能肯定是被告照射警方，不排除警員在混亂期間誤認被告是疑犯。

官指辯方證人作供「過於巧合」 質疑夾口供

至於辯方案情，被告沒有作供，但傳召他於地盤工作的上司出庭作證。上司稱在地盤工作時，需要用雷射筆指揮同事；而工作地點沒有提供儲物櫃，同事須將鐳射筆、面巾等用品帶走。鄭官指，有關說法僅能解釋被告攜帶涉案物品的原因，但無助法庭判斷被告有否照射警員。

除被告上司外，被告的女朋友、女朋友姐夫及認識兩天的同事均有出庭作供，鄭官總結各人證供，指他們當晚與被告在佐敦吃飯，其後卻突然有警員稱要拘捕被告。鄭官指，女朋友及其姐夫作供時所使用的形容詞不約而同地相似，例如兩人均形容警方防線呈「半圓型」、「企得鬆」；當被告將身份證遞給警員時，兩人形容被告遞上「卡片咁嘅物體」；又指涉案雷射筆落地的聲音清脆。鄭官認為兩人的形容「過於巧合」，懷疑他們有夾口供。

惟鄭官續指，被告女朋友與同事僅認識兩天，兩人非親非故，同事的衣著亦不似示威者，認為其證供有一定可信性，加上被告上司證明雷射筆有正當用途，控方未能證明照射警方防線的便是被告，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC1186/20】

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