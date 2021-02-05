【本報訊】皮膚專科中心兼職護士前年在社交媒體發佈警員病人個人資料，寫上「呢個死黑警又嚟睇醫生」，早前承認不誠實取用電腦等罪。主任裁判官嚴舜儀明言考慮判監9至12個月，將護士還柙至昨日判刑。嚴官最終考慮被告過往循規蹈矩、案發後精神受困，相信還柙期間已經徹底醒悟，不欲判監摧毀她的前途，最終判她接受240小時社會服務令。

被告區婉泓（25歲）原本獲准保釋至上月29日判刑，其背景及社會服務令報告內容正面，報告建議判80小時社會服務令。惟嚴官指涉及公眾利益，必須判阻嚇性刑罰，再押後考慮判刑。

辯方昨指，高院過往就轉載警員起底資料的判刑只判監21至28天，直言9至12個月的量刑起點實在過重。被告過去一年日漸消瘦，因擔憂本案而患上抑鬱，需求診精神科；並指被告正修讀幼兒學位課程，成為幼兒教師的夢想很大機會幻滅，已是最大懲罰。

官信還柙期間已醒悟

嚴官隨即宣讀判刑，表明會判社會服務令，鬆一口氣的被告哭成淚人，就連辯方兩名大律師及律師亦不禁落淚。嚴官指出，被告雖非基於金錢利益而犯案，但她在警員不斷遭起底的社會背景下仍上載警員資料，相比只為金錢犯案更嚴重；資料被上載、利用，後果可以很嚴重，「將人起底嘅人絕非善良」。

但嚴官考慮被告是一名優秀的年輕人，一直按自己規劃的人生努力，「努力生活、努力做嘢、努力進修」，不但因本案失去任職五年的工作，精神亦受創，「監禁有傾向摧毀前途」，相信她還柙期間已徹底醒悟，明白日後所為須三思而行。案情透露，被告前年8月13日將警員22878的資料上載至Instagram限時動態，也是警員的一名追蹤者截圖。事主同日報警。

案件編號：KCCC2370/20