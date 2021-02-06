抗疫不力的港府為求盡快「清零」不惜連日封區，檢測措施亦要一改再改。政務司司長張建宗2月1日才宣佈調低大廈強制檢測的門檻，但衞生防護中心總監林文健今日（6日）公佈，即日起全港住宅只要有新增一宗個案，就會納入強制檢測，即使屬有源頭或有關聯個案亦要強檢，較之前一宗無源頭個案才要強檢再收窄。

張建宗2月1日表示，若有大廈出現1宗無源頭個案，或驗出大廈污水呈陽性，就須強制檢測，同日即有7幢大廈被納入強制檢測。5日後，林文健指今日起全港住宅，包括商住兩用大廈，如有新增一宗個案，就會被納入強制檢測。他又指，由於工作場所仍有群組爆發，故強制檢測會繼續，若出現兩宗或以上個案即會被納入強制檢測。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，今日會有至少9幢大廈被納入強制檢測，詳細名單待食衞局今晚公佈。

稱是關鍵時候「行快幾步」 冀市民「包容」

被問到收緊強制檢測是基於甚麼標準，林文健解釋，早前認為源頭不明個案涉及隱形傳播鏈，風險較高，故當時決定出現源頭不明個案須強制檢測，但現時發現疫情持續起伏不定，認為現時是關鍵時候「行快幾步」，及早截斷傳播鏈，以減少確診數字，希望市民包容。

對於封區被質疑是擾民及勞民傷財，林文健強調要多管齊下才能遏制疫情，又重申特首林鄭月娥早前提出封區強制檢測的3個標準，包括公共衞生情況、環境及樓宇狀況和能力配置，強調食衞局是經通盤考慮才決定封區。

至於人手方面，林文健稱抗疫不止衞生部門負責，而是跨部門合作，再配合地區力量，故人手壓力已大大紓緩。

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