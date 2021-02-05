【本報訊】當政府多番限制15區年宵花市的同時，突然批准建制組織的旺角通宵花市。康文署向區議會發出通知，由今晚深夜起，一連五日的凌晨1時至早上9時，旺角大球場將舉辦「新界花農批發市場」。油尖旺區區議員林兆彬形容，凌晨時分舉辦活動做法荒謬，斥責會對鄰近花墟的居民造成滋擾。

料千人參與 區議員斥荒謬

新界花農批發市場由港九花卉職工總會主辦。康文署文件顯示，工會自2002年起都會在農曆新年前夕於旺角大球場的入口廣場舉辦鮮花批發及零售市集，但為配合防疫政策，工會今年將活動範圍僅限於批發活動，更縮減規模，並將活動改為凌晨1時至早上9時，預計參與人數約1,000人。

文件續指，屆時漁護署會負責協助及監管防疫措施的運作，工會將採用環境保護署的消減噪音措施，用以監測活動產生的噪音。活動舉行期間，工會會提供有人接聽的投訴熱線，如附近居民有投訴，會立即採取行動減低噪音，及會指派「一名適當人士」，在活動主辦場地的鄰近噪音感應強的地方，以聲級計密切監測噪音情況，以免對附近居民造成不必要的滋擾。

港九花卉職工總會屬建制組織，過去多次參與聯署支持政府施政，包括「反佔中」及23條立法等議題。林兆彬說，以往工會舉辦的批發市場均於日間進行，相信是首次於凌晨時分在該地點舉辦。林斥政府事前沒有詢諮，凌晨時分舉辦批發及零售市集的做法荒謬，違反常識，亦會對鄰近花墟的居民造成滋擾。政府無視武漢肺炎疫情風險和噪音問題，亦無視花墟一帶貨物阻街的問題，相信屆時將會令「災難」升級。