【本報訊】港鐵沙中綫工程屢傳醜聞，多度超支延期。政府擬於2022/23年成立鐵路署，加強政府對鐵路規劃及項目推展的監管，並將開設三個新首長級公務員常額職位。多名議員質疑鐵路署成效，認為署長未必有足夠權力作調查，「一鐵獨大」問題亦並非單靠新設部門便能輕易解決。

議員質疑成效

運房局長陳帆昨日在立法會鐵路事宜小組委員會會議上透露，鐵路署將隸屬運房局，把路政署鐵路拓展處和機電署鐵路科二合為一，負責整個鐵路周期規劃、施工及營運等。在不同工程項目中，鐵路署會成立不同的項目委員會和獨立鐵路專家諮詢委員會，就項目的策略性及關鍵事宜提供指導，並檢視政府監察和控制項目措施的力度。鐵路署亦會設立主動滙報和預警機制，及早處理問題減低事件影響。

鐵路署將增設三個新首長級公務員常額職位，一個首長級編外職位將會轉為常額職位。非首長級職位方面有94個，每年平均員工開支總額約1,443萬元。

實政圓桌田北辰認為，鐵路署長必定要親力親為落地視察，質問陳帆是否會堅定不移支持署長做調查，「新署長係咪有足夠權力去做查核？心態上有冇嗰種『魔鬼在細節』嘅心態？」航運交通界易志明質疑主動滙報機制，「如果港鐵早幾年主動滙報，你就唔會有事啦。」