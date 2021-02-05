BNO簽證開放申請，中港政府採取所謂反制措施，宣佈不承認BNO。有英國執業資深移民律師接到大量查詢，有港人擔心「懷璧其罪」，恐在香港家中藏有BNO護照亦會惹麻煩，要求將護照寄予律師樓代為保管。律師建議港人不必過份憂慮，相信持有單純BNO不會被追究，而且護照是英國政府財產，郵寄系統不太可靠，一旦寄失反而惹麻煩。

自政府宣佈不承認BNO作為身份及旅遊證件後，有港人擔心會有進一步反制行動，急於盡快申請。在英國有逾15年移民法執業經驗的律師何頌雅在開放申請翌日首個工作天，電話即響個不停：「我星期一朝9點返到公司就無停過手，全都是有關網上填表遇上難題。」

她呼籲有意申請的港人保持冷掙，全盤規劃及準備好所有文件再申請才是上策，「因不必要恐慌匆匆申請，有可能遇上資料不足要再補文件的麻煩，而且你申請成功後90日內要到英國，所以應有周長計劃再作申請」。

撰寫個人背景 增審批員好感

有客人希望將護照寄給律師樓代為保管。何頌雅認為實屬過慮，現時沒迹象顯示持有BNO護照會有任何後果，情況絕不是想像中般差，「他們是一般市民，我相信是理解不足，致條件反射式覺得中方唔承認本嘢放身邊都係錯，好似小朋友怕俾人鬧，收埋佢無人搵到就乜事都無咁」。

她不建議港人把護照寄給英國律師保管，「一來無必要，二來護照是英國政府財產，現時疫情下郵寄系統不太可靠，寄失的話很難向政府解釋」。

何雅頌亦發現，簽證申請表格複雜程度超出不少港人預期，主要是涉及如何填寫表格中「證明自己經濟上有能力在英國生活六個月」。何指英國內政部無明文指定多少儲蓄才算可支持半年，「以申請其他移民簽證的準則看，政府接受的個人半年生活費約2,000鎊，一家四口則大約為3,000至4,000鎊。但我會建議可以的話以一家四口為例，填寫約30,000鎊，因為這可顯示出你們一家不太可能會成為英國政府負擔。」

她強調，BNO簽證是申請人作為定居英國的第一步，與申請旅遊簽證完全不同，故不容輕率，「我會建議申請人自己或找律師寫一份covering letter（附函）去講明自己的背景和來英目的，又或在相關欄位盡可能申報多一些自己的背景資料，咁會令審批官員有良好印象亦更容易成功」。