【本報訊】建制派勢要增加議會抗爭的成本。立法會議事規則委員會建議，議員日後一旦在會議上被裁定行為不檢，除被即趕離場，更會被暫停出席一次或其後多次會議，以及被扣起「停賽」期間的薪酬和辦事處營運開支津貼。經常作議會抗爭的人民力量陳志全批評建議荒謬，因為議員被逐後仍是議員：「唔通我哋一被逐，成個辦事處閂門唔做？抑或要我哋自己嘔錢出嚟出糧呢？」

稱仿效英下議院做法

根據議規會的文件，若然議員在立法會大會、全委會、內會及財會被主席裁定行為不檢，考慮到該次事件中所涉行為的嚴重程度，所造成或威脅造成的干擾、損害程度，以及議員作出類似行為的頻密程度等，立法會代理主席可以動議一項不容辯論亦不容修正的議案，將議員「停賽」。

文件提及，「停賽」期會參考英國下議院的做法，首次「停賽」為一星期，之後按所干犯的次數倍增，第二次停賽兩星期，第三次則停四星期，如此類推。而在停賽期間，議員的酬金、津貼和任滿酬金都會被扣起，至於是否要同時扣起辦事處營運開支津貼，則仍在諮詢當中。信件亦列出英國下議院的例子，辯稱需要對行為不檢議員作出財政處分。

多次因為抗爭被逐的立法會前議員陳志全表示，議員被逐後仍然擁有議員身份，續要履行職責，故被逐議員要被「扣錢」是荒謬兼不合理。他又指，在民主派總辭前，議會的民主派全已是行動派，以抗爭對抗強權，已沒有太多人擔心會否被逐，更遑論現時建議中的「扣錢」。

他指，議會抗爭日後是否仍然存在，不在乎罰則，而是視乎民主派會否再進入議會，並視乎曾參與抗爭的前議員被控違反《立法會（權力及特權）條例》藐視罪的案件的判決，其中社民連前議員梁國雄員在2016年在一個委員會上搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，事後被控違反特權法的藐視罪，案件料待3月有終極判決。