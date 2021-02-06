警方早前公佈有45名警員犯法被捕，按年飆升21宗，警隊內部的守法意識備受關注。早前曾一度口誤稱「作為警察更需要知法犯法」的警務處長鄧炳強今早罕見出席電台烽煙節目，即有市民反映警員犯案多、禮貌差等問題，直言警察「唔似保護市民嘅模樣」。鄧回應時稱同意警員要有同理心，表現得更專業，但再次將警民關係差歸咎於「假消息」。

市民批警員禮貌差 鄧炳強賴警民關係差因假消息

鄧炳強今早出席電台烽煙節目，罕有與市民直接對話。市民游太致電電台怒轟：「警員犯案多咗好多......好亂呀我覺得，以前警察唔係咁，宜家直情爆晒出嚟！」她又批評，現在的警員禮貌好差，「點解係咁，處長係咪可以控制吓佢哋啲紀律？白色衫成日勸喻佢哋都唔聽，令警民衝突多咗好多，唔似保護市民嘅模樣。」

鄧炳強回應時同意警員要有同理心，表現得更專業，可進一步改善警民關係。惟他再次將警民關係差，歸咎於「假消息」。

稱大肚婆被捕事件中警員可更細心

至於早前有孕婦遇警員截查拘捕後遭反鎖和拖行，事後早產，鄧被問及事件時對當事人致以慰問，並已有人作出投訴，亦找到獨立證人，警方會進行詳盡調查，又稱同事處理類似情況或可「更細心，更留意」。

僅24宗警察投訴獲訓斥

他又指，警隊涉「反送中運動」的投訴共有600多宗，警方已將約400多宗調查結果交予監警會，有200多宗已獲監警會通過審議，當中3宗證實有警員不當，並作出處分。鄧又補充，警方亦就24宗事件進行訓斥，當中有5宗已完成紀律覆檢，有4宗證實有不當地方並作相應處分，約20宗按監警會投訴機制處理。他在節目後被問到該4宗不當行為個案，稱是涉及言語上或使用武力上，已作懲處及紀錄，對將來工作包括升遞會有影響。

鄧炳強指去年投考警隊人數少了3成，但投身輔警人數多了5成，相信未來會有更多人投考警隊。

指區議會因「政治原因」減分區防罪宣傳撥款

他又提到，有分區滅罪委員會成反映，在區議會取得防罪宣傳撥款非常困難，少於過往金額的十分一，若因「政治原因」影響防罪感到遺憾。當主持人從何看到屬「政治原因」，鄧即指可能是「各種原因」，或有人認為會幫助警隊。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！