年輕時曾任陪酒及妓女、婚後居於半山豪宅的六旬婦，開設及營運淫網，並要求家中兩名菲傭接聽客人電話，安排俄羅斯及委內瑞拉等不同國籍妓女到酒店提供上門性服務，9年間營業額估計高達6,600萬元。警員多次放蛇，終搗破淫網，涉案六旬婦早前承認串謀依靠他人賣淫收入為生及洗黑錢罪，判監3年。控方申請充公六旬婦約3,300萬元收益，區域法院頒下判詞，裁定六旬婦須於6個月內全數支付控方申請的充公金額，否認判處10年監禁。

被告黃佩𤧟（68歲）早前承認串謀依靠妓女為生罪、串謀洗黑錢罪，以及兩項洗黑錢。控方計算被告於10年來從淫業取得的利益，向法庭申請充公約3,300萬元的款項。不過辯方卻認為，應剔除當中三筆共約1,100萬元的款項，其中約520萬收益來自被告曾提供的按摩服務、以及其他不含色情成分的服務；另一筆140萬的款項則已支付予同案另一被告，剩餘的440萬則是屬於其他妓女的得益。

法官胡雅文否決辯方的建議，指沒有證據證明辯方上述首兩項款項的來源，而控方亦沒有將上述440萬納入充公額的計算。另外，控方申請的充公款額經已少於被告的可變現財產。法官最終下令充公約3,300萬元，被告須於半年內繳付，否則監禁10年。

【案件編號：DCCC83、463/19】

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