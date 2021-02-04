本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情暫見緩和，昨日（4日）新增22宗確診，較前日的19宗略增確診。其中19宗屬本地個案，10宗無源頭，9宗與之前個案有關；3宗輸入個案。另有逾30宗初步確診。

紅磡海灣軒酒店全體員工須檢測

昨一宗新增確診涉及一名於紅磡海灣軒酒店工作的顧客服務員，因近日該酒店出現兩宗個案，衞生署發出強制檢測令，要求所有酒店員工在2月5至6日強制檢測，如員工於2月2至4日檢測過就可獲豁免。

另有8幢大廈因有一宗確診個案要強制檢測，包括位於油麻地指定檢測區域內的油麻地廟街42號，及區域外的將軍澳怡心園第4座、紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓、將軍澳和明苑和逸閣、大埔仁興街23至25號觀南樓、尖沙嘴金巴利街16號、元朗阜財街14號宏豐大廈，及馬鞍山恆安邨恆江樓。

機場三跑地盤多2人染疫 58歲確診男病人失蹤

機場三跑地盤群組多一宗個案，患者為確診工人的密切接觸者，並同為地盤工人，曾在屯門龍鼓上灘地盤及英皇道太古坊地盤工地工作。三跑地盤群組至今累計22宗確診，涉及14名工人及8名密切接觸者。

另外，一名58歲男病人（個案編號10542）確診後失蹤，衞生防護中心已尋求警方協助通緝。該名病人於博愛醫院留樣本，前日（3日）初步確診。

昨亦再多一名病人離世。屯門醫院公佈，67歲男病人（個案編號5735號）昨日病逝，是民航處外判機場工作人員，居東涌逸東邨。至今共有186名確診病人離世。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月5日起會在馬鞍山恆安邨及將軍澳和明苑增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●鴨脷洲海怡半島21座平台（至2月5日）

●北角摩天大廈E、F座對出臨時停車處（至2月5日）

●柴灣興華（一）邨美華樓附近籃球場（至2月4日）

●黃大仙廣場（至2月5日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月7日）

●佐敦官涌體育館（至2月6日）

●佐敦渡船角文匯街近渡船街（至2月6日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月5日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月5日）

●馬鞍山恆安邨恆安社區中心（至2月6日）

●屯門友愛邨愛暉樓3座對出（至2月4日）

●將軍澳和明苑和逸閣地下空地（至2月6日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至2月5日）

2.21至3.2值勤安老及殘疾人士院舍員工須再接受核酸檢測

政府今日宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於2月7日至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本地個案：19宗

●第10534號個案：62歲男子，1月24日開始發病，住在將軍澳怡心園4座。

●第10535號個案：91歲女子，無病徵，住在深水埗南山村救世軍南山長者之家。

●第10536號個案：39歲男子，無病徵，住在油麻地文英樓。

●第10537號個案：34歲女子，2月1日開始發病，住在紅磡富業大廈。

●第10538號個案：51歲男子，1月26日開始發病，住在紅磡崇愛樓。

●第10539號個案：18歲男子，2月2日開始發病，住在上環嘉寶大廈。

●第10540號個案：48歲男子，1月27日開始發病，住在天水圍嘉湖山莊景湖居1座及12座。

●第10541號個案：29歲男子，1月29日開始發病，住在屯門悅湖山莊3座。

●第10542號個案：58歲男子，暫未知有無病徵。

●第10543號個案：19歲女子，1月29日開始發病，住在將軍澳怡心園4座。

●第10544號個案：25歲女子，1月31日開始發病，住在將軍澳和明苑和逸閣。

●第10545號個案：58歲女子，1月28日開始發病，住在大埔觀南樓。

●第10546號個案：72歲男子，2月2日開始發病，住在元朗新田新圍村。

●第10547號個案：30歲男子，2月2日開始發病，住在尖沙咀金巴利街14-16 號。

●第10548號個案：11歲女子，2月2日開始發病，住在油麻地廟街42-44號。

●第10549號個案：67歲女子，無病徵，住在元朗新田新圍村。

●第10550號個案：26歲男子，無病徵，住在元朗宏豐大廈。

●第10551號個案：53歲男子，2月1日開始發病，住在馬鞍山恆安邨恆江樓。

●第10552號個案：9歲女童，無病徵。

輸入個案：3宗

●第10532號個案：62歲男子，無病徵，於2月2日從尼泊爾抵港。

●第10533號個案：36歲男子，無病徵，為機組人員，於2月2日從俄羅斯抵港，住在赤鱲角香港天際萬豪酒店。

●第10553號個案：28歲男子，無病徵，於1月22日從巴西抵港，住在灣仔香港灣仔帝盛酒店。

本港疫情

●確診（截至2月4日18:33）

10,552宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

186宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

51人出院（第8270、9284、9304、9503、9554、9607、9621、9630、9646、9655、9670、9698、9713、9724、9740、9749、9767、9782、9799、9838、9842、9846、9853、9877、9883、9915、10024、10064、10073、10094、10123、10137、10160、10172、10176、10178、10198、10236、10259、10264、10265、10267、10286、10312、10320、10363、10364、10383、10399、10453、10459號個案）

；共9,683人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

630名確診者仍留醫；

26人危殆（第1989、3496、6125、6444、6547、6607、6754、6794、7021、7172、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10196、10238、10358、10367、10417號個案）

26人嚴重（第6386、7076、7305、7468、7653、8126、8221、9040、9045、9055、9166、9550、9662、9733、9734、9793、9858、9867、9880、9905、9998、10002、10023、10083、10134、10503號個案）

607人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月4日18:00）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（3日）新增30宗確診，其中本土個案17宗，包括吉林8宗、黑龍江4宗、上海3宗、河北2宗；13宗為境外輸入個案，北京5宗、福建3宗、廣東3宗、上海2宗；另外新增12宗無症狀感染者，1宗為本地個案。大陸累積確診病例89,649宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣新增2宗境外移入確診病例，分別自印尼及美國入境，另新增1例確診病例死亡。累計確診919宗，累計死亡9人。

外國疫情（截至2月5日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.04億，全球死亡人數超過228萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,665萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破45萬。印度確診人數超過1,079萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過939萬，死亡人數超過22.8萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●法國總統馬克龍周四警告中國研發的武漢肺炎疫苗缺乏數據，指若疫苗無效，更可能導致病毒變種。馬克龍在智庫「大西洋理事會」上發言時承認，中國先提供疫苗給其他國家的「外交成就」，可視為「對我們作為(西方)領袖的一點羞辱」。但他警告，由於一點試驗數據也沒有分享，國藥與科興疫苗的有效性成疑。

●美國死於武漢肺炎的人數，周四突破45萬人，雖然已有多種疫苗可供使用，新增確診亦減少，但美國每日的死亡數字仍高企，超過3000人。傳染病學專家估計隨著新增確診從高峰回落，死亡人數最快可於下周逐漸減少。

●美國強生公司(Johnson & Johnson)周四表示已要求美國衞生監管部門批准其單劑疫苗作緊急使用。強生上月29日公佈其疫苗在全球測試的有效率，達66%。與其他疫苗不同，強生的疫苗只須接種一劑，對增加疫苗量和簡化美國的疫苗接種計劃有幫助。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,654,872 (455,259)

印度 10,790,183 (154,703)

巴⻄ 9,396,293 (228,795)

英國 3,903,706 (110,462)

俄羅斯 3,874,830 (74,005)

法國 3,310,476 (77,743)

⻄班牙 2,913,425 (60,802)

意⼤利 2,597,446 (90,241)

⼟⽿其 2,508,988 (26,467)

德國 2,265,513 (60,067)

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