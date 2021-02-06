海關近日接獲舉報，突擊搜查油麻地一間生果店，懷疑有人利用平價車厘子冒充貴價澳洲塔斯曼尼亞車厘子，以市價75折出售。海關最終拘捕一名持雙程證來港的女售貨員，控以製造偽造商標貨品、違反逗留條件等罪，案件今提堂。女售貨員承認所有控罪，裁判官問控方為何只控告售貨員，直指「顯然有人聘用非法勞工啦」，認為被告在毫不知情下「攬曬上身」；批評店鋪以魚目混珠的手法牟取暴利，對消費者不公道，最終判處被告入獄兩個月。

案件今在九龍城裁判法院提堂，被告陳美娜（41歲）報稱售貨員，控罪書顯示，她持「探親簽注」來港。被告承認一項製造偽造商標貨品罪、兩項為售賣或任何商業或製造用途而管有偽造商標貨品罪，以及一項違反逗留條件罪，涉及近200盒車厘子，市值約8萬元。

官：顯然有人聘用非法勞工啦！佢打工嘅啫！

裁判官鄭念慈表示，「顯然有人聘用非法勞工啦！佢打工嘅啫」，問控方為何只控告被告，控方稱案件仍在調查當中。

被告今聘請私人律師代表應訊，律師求情透露，被告與丈夫及三名子女居於深水埗，丈夫因疫情失業，一家五口現依賴1.4萬元綜援金維生，被告為減輕家庭經濟負擔才犯案。鄭官聞言反問：「有一萬四千綜援，生計好差咩？唔明點捉襟見肘」；諷刺指「好欣賞」被告一家籌錢聘請私人律師上庭求情。

官斥魚目混珠 對消費者不公

鄭官判刑時指，車厘子為新年熱賣水果之一，涉案所偽造的商標為受歡迎牌子，被告魚目混珠混入不知名的車厘子，再以高價出售，對消費者非常不公道。惟鄭官念在被告初犯，指被告「咩都唔知，返咗兩日工，邊個請佢都話唔知，佢攬晒上身」；暫時又沒有證據證明有無良商人聘用被告，被告一力承擔所有責任，最終判被告入獄兩個月。

控罪指，被告於2021年2月4日在香港九龍油麻地石龍街地下 5A至6A 鋪號前的臨時店鋪，出售應用偽造商標「43° SOUTH」的貨品、即一盒車厘子。被告另被指於同日同地，管有印上上述偽造商標的68盒車厘子，以及於6A店舖內管有127盒相關車厘子。另外，被告只獲准由2021年1月12日至2021年4月12日期間，以訪客身分留在香港，卻違反入境處規例接受有薪或無薪的僱傭工作。

【案件編號：KCCC407/21】

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