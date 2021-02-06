警務處處長鄧炳強今早埋怨有區議會拒絕批出防止罪案宣傳撥款，質疑區議員因為政治因素影響防罪。油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶斥駁鄧指，該區本年度批出26萬元予消防處進行防火教育工作，絕不會因為政治原因而影響服務，反而是建制把持的滅罪委員會沒有向區議會申請撥款，狠批鄧故意抹黑。

鄧炳強在電台節目後引述有分區滅罪委員會說，難以向區議會申請撥款作防罪推廣宣傳，稱現時批的款項可能是以前的十分一也不及，揚言對區議員因政治原因而影響防罪感遺憾。鄧又聲稱，有區議員認為批出撥款「好像幫了警察」。

「鄧炳強應反省吓」

余德寶向《蘋果》表示，本年度油尖旺區已批出26萬元予消防處作防火教育工作，足證區議會並不會故意扣起與紀律部隊相關的撥款；反而據他所知，由建制派掌權的各區滅罪委員會大部份沒有向區議會申請撥款，「如果鄧炳強話款項係以前嘅十分一，唔係我哋區議會唔批准，而係佢哋冇申請。」

他強調，作為民選議員，審議撥款時只會考慮是否惠及市民，而非「幫了」任何紀律部隊或官員，批評鄧炳強不了解區議會運作。

余續指，「佢（鄧炳強）應該認真反省其他政府部門都可以獲區議會撥款，而佢個部門拎唔到，佢應該反省吓自己嘅部門發生咩事」。他又留意到，高官和政府部門都不斷針對和抹黑民主派掌權的多個區議會，目的只為鋪路削弱區議會的權力和審批撥款職能，「佢哋（政權）嘅做法市民係看在眼內，呢啲抹黑，我哋（民主派區議員）只會一笑置之。」

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