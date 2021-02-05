【教育紅線】

【本報訊】國家安全教育滲入各科，教育局新公佈的指引更要求學校就違反國安法的緊急及嚴重情況報警。教育局長楊潤雄表示，學校有責任防止校內發生危害國安活動，教師已接受國安法培訓，可作決定應對，若未阻止涉違危害國安行為，須深入了解。反送中運動期間的口號「時代革命」，楊潤雄表示「唔嗌得」，但由民建聯日前提出的「變革香港」口號，他則稱要視乎情況和背後理念。

教育局公佈維護國家安全的行政及教育指引，要求學校禁止校內所有政治活動，若有違反國安法的嚴重或緊急情況，更應即時報警。楊潤雄昨於港台《千禧年代》被問及是否將責任推向學校，他未有正面回應，僅稱學校有基本責任防止校內發生危害國安活動或推廣，但如遇上很嚴重及難以處理的情況，校方有責任報警。如遇上明確涉及港獨或鼓吹危害國家安全的違法行為，有需要時可聯絡警方警民關係主任或學校聯絡主任「傾吓先」，不是要立即報警，並盡快通知家長。

暗示學校未制止如默許

教師未必知道有關法律責任，楊潤雄則認為當局已要求教師了解國安法，教師應對法律「有啲了解」，某程度可做到決定，「如果老師已接受相關培訓，點解有睇法話唔係（涉及危害國家安全），要再深入了解，今日好難講（學校）有乜嘢責任問題」。

商台節目主持舉例問他，如有學生高叫「藏獨」、「台獨」或「五大訴求」口號，校方自行處理，不作通報，會否亦有責任，楊潤雄稱要視乎實際情況，校方須先制止及解釋，「講畀佢聽呢啲嘢唔啱」，若校方未有制止，「明知而唔去做係咪等於默許？」

葉建源批評定義空泛

校園內又可否叫喊「時代革命」，楊潤雄立即指「唔嗌得」。主持再問，由民建聯提出的「變革香港」口號如何？他則變臉稱須視乎內容、情況和背後理念，因「時代革命」是港獨口號，其他口號則須視乎動機，「唔可以捉住四個字就話唔得」，但學生未得學校批准下，都不應高叫口號。

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源批評，國安法及危害國安行為定義空泛，存在很多不確定性，「連法官都掌握唔好，律師理解都唔同」，培訓未能保證教師可分辨有問題情況，即使教師處理事件後，亦可能與教育局標準不同而惹禍。對於楊潤雄指「時代革命」四字已屬港獨，比去年7月政府指「光復香港 時代革命」口號有港獨含意的說法再收窄，葉建源表示，紅線充滿不確定性，令前線教師無所適從。

國際特赦組織香港分會項目經理林祖明表示，香港政府不可以國安作為藉口，不必要地審查校園內的表達，造成全面限制和明目張膽地違反人權。當局要求校方阻止學生作政治表達，並刪走可能「危害國家安全」的書本和教材，但是國安定義寬闊空泛，將會進一步消滅反對聲音。