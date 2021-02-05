【罵警案】

【本報訊】前年11月警方圍困理工大學內抗爭者，校園外圍有多處抗爭行動。警方拘捕一名在場拍攝青年，指他高呼「死黑警」，惹人起哄，擾亂公眾秩序。青年不認罪受審，裁判官鄭念慈昨裁決指，警員證供與青年拍攝片段不符，難保他沒有虛構指控，認為警員沒有道出事實的全部，裁定青年罪名不成立。

被告陳俊傑（25歲）獲判無罪後，旁聽手足紛紛上前恭賀。他批評律政司亂檢控無後果、「（警察）畀假口供無後果」，認為法治已死。他透露因不信任警察，故被捕後拒交出手機密碼，「點知會唔會加減手機內嘅嘢」，幸後來律師協助取回手機片段，才還他清白。

被告否認在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。警員盧智聰早前供稱，被告前年11月18日在尖東百周年紀念公園內高聲辱罵「死黑警」，並妨礙警員追捕疑犯，故上前將他拉入封鎖線內調查，惟被告在封鎖線內仍大聲罵警，惹來封鎖線外多人呼應。

作供與片不符

鄭官昨指，根據被告當日拍攝的片段，被告遭扯入封鎖線前一分鐘，無阻警員追犯、現場亦聽不到罵警聲。雖然控方的指控是針對被告在封鎖線內的行為，與封鎖線外無關，但「如果警員虛構被告喺封鎖線外嘅行為，難保佢冇虛構被告喺封鎖線內嘅行為」；加上第二名警員證人在記事冊上對當日的行動記載寥寥可數，質疑他能否在案發一年後清晰記得當日的情況，最終裁定罪名不成立。

片段顯示，被告當日手持電話在公園花槽旁拍攝，蒙面警員上前質問他是否記者，要求查閱身份證，並欲將被告拉入警方封鎖線。被告答應交出身份證，強調「我喺呢度畀你睇」，反問警員為何不可在現場拍攝，惟最終仍遭扯入封鎖線，拍攝被中斷。

案件編號：KCCC827/20