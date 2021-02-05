【本報訊】揚言封區檢測封到年廿九的特區政府懶理居民反對，連續第六晚「突閘」，昨晚封鎖馬鞍山恒安邨恒江樓與元朗富來花園，有恒安邨居民不滿大廈納強檢，一家大小剛完成檢測，未料再被「禁足」強檢，怒不可遏鬧爆「林鄭食屎啦！」晚上更有男女街坊企圖突破封鎖線衝閘失敗被警員制服，反映離地又擾民的封區政策已激起民憤。

昨晚7時04分，當局宣佈圍封元朗媽橫路7號富來花園A、B兩座列為「受限區域」；35分鐘後再宣佈封鎖馬鞍山恒安邨恒江樓。受限區內居民須禁足強檢，預計今早7時解封。恒安邨和富來花園早前各出現一宗確診個案，至昨日富來花園B座再出現一宗不明源頭個案。

消息公佈之前，大批警員和民政處人員已經到達兩處地點，除有物資車輛到達，亦有工作人員設立檢測站，警員更圍起封鎖區驅趕記者。有恒江樓居民向樓下大叫「好擾民呀」。

全家昨午採樣 晚上再檢測

至晚上8時許，陸續有身穿全副防護衣的警員上樓拍門通知居民檢測，其間新界南總區指揮官麥展豪身穿便服到場視察。不少居民不滿被禁足，街坊盧先生表現勞氣，任職運輸業的他向記者展示已接受檢測的短訊，指大廈剛於周四被納入強檢，自己一家大小昨午才前往社區中心採樣站完成檢測，未料晚飯後下樓購物回來才知大廈被封，又要再做強檢。

盧先生向樓下警員多次詢問，對方答稱需要再做令他不滿，「佢話『你快啲返上樓啦，如果唔係我哋要捉人』咁樣」。

他直斥封區無需要且重複，造成混亂，又指自己從事運輸業，未能5時出門上班，狠斥「林鄭食屎啦」、「成班民建聯垃圾，無咗民主黨就係呢班垃圾」。

中年男：我都有我嘅自由

其後居民劉先生亦大吐苦水，指前日大廈被納入強檢，何不同日封鎖大廈，不明政府做法。任職的士司機的他每早清晨5時開工，今早勢不能開工，昨晚已通知老闆遲開工。

當局亂封區早引起居民不滿，昨晚10時許，有中年男住客在恒江樓與警員發生理論，其間男住客突然情緒激動，擺脫警員往封鎖線方向衝去，警員隨即追上將他截停，現場所見該男子不斷掙扎，又大喊「我都有我嘅自由」，最後遭警員帶往帳篷安撫情緒，暫未知會否被捕。

一小時後，另一名穿粉紅色上衣中年女子落樓打算離開，並與在場警員和海關關員爭執。其間她情緒激動，警員勸止無效一度拉扯，最後該女子卧在臨時檢測站附近花槽，用手死死抓住欄杆不放。在場警員和民政處人員一直在旁勸解，並講解法例要求。然而她仍然激動，不斷說「我之前咪檢測咗囉」、「我要返工呀」，最終擾攘15分鐘後被警員抬離花槽。

另外，政府前晚突閘封鎖油麻地碧街與旺角上海街等範圍強制居民檢測，惟再食白果，2,230人接受檢測後僅發現油麻地有一人病毒檢測初步呈陽性，但其後證實該人士為武肺康復者，故不列作確診個案。有居民鬧爆當局每晚行動勞民傷財，直言：「攞啲資源派畀巿民仲好！」