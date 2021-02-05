【提防假冒】

【本報訊】農曆新年將至，澳洲塔斯曼尼亞車厘子當造熱賣，其中著名品牌「43° South」的車厘子多汁肉厚，招來奸商偽冒賺錢。海關前日在油麻地果欄一間店舖，撿獲196盒冒牌「43° South」車厘子，該批冒牌貨每盒以正價七五折約300元出售，拘捕一名女售貨員。「43° South」代理商提醒市民應到大型超市購買或到公司網頁訂購真貨，避免買下魚目混珠假貨。

每年1至2月是塔斯曼尼亞車厘子當造期，有市民近日在油麻地果欄一間水果店，購買一盒塔斯「43° South」牌子的車厘子，發現貨不對辦，與商標持有人聯絡後相信是假貨，通知海關跟進。海關日前巡查果欄一帶，終鎖定一間店舖發現尚有大批冒牌車厘子待售，於是表明身份拘捕41歲女售貨員，撿獲196盒、共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子，巿值約8萬元，以及一批包裝物料。

海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任朱寶鼎指，撿獲的證物包括包裝物料，不排除有人在店內將平價車厘子包裝成冒牌貨出售，以獲取差價。現時澳洲塔斯曼尼亞車厘子每盒市價400至600元不等、價錢按車厘子大小而定，冒牌車厘子的價格為正貨的75%，每盒售價約300至450元，海關正追查冒牌車厘子貨源，並將樣本交政府化驗所檢驗是否有害，初步相信只有少量冒牌車厘子流入市面。

今次遭偽冒的「43° South」是塔斯曼尼亞車厘子三大品牌之一，以皮脆肉厚見稱，是每年農曆新年送禮名物熱選，據知今次是有奸商以廉價的智利車厘子冒充塔斯曼尼亞車厘子，果商指兩款車厘子價錢相差甚大，塔斯曼尼亞車厘子批發價每公斤250元，每公斤賣40元的智利車厘子僅是塔斯曼尼亞車厘子的16%價錢，換言之冒牌貨即使以七五折出售，也獲利甚豐。

代理籲到大型超市購正貨

「43° South」塔斯曼尼亞車厘子過去亦遭偽冒出售圖利，2018年1月，代理「43° South」的果臨門發現冒牌貨，不法之徒以舊盒裝入平價智利車厘子，但以正價出售，賺取七倍利潤，遂向海關投訴。

「43° South」代理商果臨門發言人洪小姐指，現時市面有售三款兩公斤裝的「43° South」塔斯曼尼亞車厘子，按車厘子大小定價，售價由700至1,000元，建議市民購買正貨，可在公司網頁訂購，或到大型超市購買。