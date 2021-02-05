確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

肆虐本港逾年的武漢肺炎疫情仍然反覆，至昨日（5日）又再增37宗確診個案，較前日22宗再度上升。當中34宗屬本地個案，仍有9宗屬源頭不明。而昨日另有20多宗初步確診。

政府昨日繼續向各區突襲封區，然而效用繼續備受質疑，除了在多區突襲零確診之外，亦有地區最終發現是康復個案。另外，一名長居深圳患者以商務豁免檢疫來港，昨證實確診，衞生署則將該患者列為本地個案。然而政府昨日公佈，將於本月20日開始，要求本地的空中服務員等需要進行14日的檢疫。

醫管局公佈，截至昨晨9時，再有66人康復出院，累計有9,749名確診及疑似病人出院。現時仍有585名病人在23間醫院及社區治療設施留醫，當中24人危殆，24人情況嚴重，餘下537人情況穩定。醫管局目前有1,231張負壓病床，使用率58.6%；負壓病房共672間，使用率70.7%。

各區流動採樣站

食物及衞生局昨日公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月5日起會在馬鞍山恆安邨及將軍澳和明苑增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●鴨脷洲海怡半島21座平台（至2月5日）

●北角摩天大廈E、F座對出臨時停車處（至2月5日）

●柴灣興華（一）邨美華樓附近籃球場（至2月4日）

●黃大仙廣場（至2月5日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月7日）

●佐敦官涌體育館（至2月6日）

●佐敦渡船角文匯街近渡船街（至2月6日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月5日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月5日）

●馬鞍山恆安邨恆安社區中心（至2月6日）

●屯門友愛邨愛暉樓3座對出（至2月4日）

●將軍澳和明苑和逸閣地下空地（至2月6日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至2月5日）

2.21至3.2值勤安老及殘疾人士院舍員工須再接受核酸檢測

政府今日宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於2月7日至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月5日16:45）

10,589宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

186宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

66人出院

出院：（第6434、9106、9180、9208、9398、9505、9570、9620、9645、9673、9675、9690、9737、9806、9808、9845、9856、9860、9875、9896、9900、9908、9918、9928、9934、9999、10007、10013、10075、10084、10090、10097、10101、10106、10111、10112、10119、10122、10138、10147、10159、10164、10166、10188、10195、10200、10208、10222、10235、10283、10310、10317、10318、10354、10365、10391、10392、10396、10412、10427、10441、10442、10461、10468、10488、10532）

共9,750人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

585名確診者仍留醫；24人危殆、24人嚴重、537人情況穩定

24人危殆：（第1989、3496、6125、6547、6607、6754、6794、7021、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10196、10238、10358、10367、10417）

24人嚴重：（第6386、7076、7305、7468、7653、8126、8221、9040、9055、9166、9550、9662、9733、9734、9793、9858、9867、9880、9905、9998、10023、10083、10134、10503 )

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月5日20:30）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（4日）新增20宗確診，其中本土個案6宗，包括黑龍江5宗、上海1宗；14宗為境外輸入個案，上海9宗、廣東2宗、天津1宗、江蘇1宗、福建1宗；另外新增28宗無症狀感染者，5宗為本地個案。大陸累積確診病例89,669宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣累計確診919宗，累計死亡9人。

外國疫情（截至2月5日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.04億，全球死亡人數超過228萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,665萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破45萬。印度確診人數超過1,079萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過939萬，死亡人數超過22.8萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●法國總統馬克龍周四警告中國研發的武漢肺炎疫苗缺乏數據，指若疫苗無效，更可能導致病毒變種。馬克龍在智庫「大西洋理事會」上發言時承認，中國先提供疫苗給其他國家的「外交成就」，可視為「對我們作為(西方)領袖的一點羞辱」。但他警告，由於一點試驗數據也沒有分享，國藥與科興疫苗的有效性成疑。

●美國死於武漢肺炎的人數，周四突破45萬人，雖然已有多種疫苗可供使用，新增確診亦減少，但美國每日的死亡數字仍高企，超過3000人。傳染病學專家估計隨著新增確診從高峰回落，死亡人數最快可於下周逐漸減少。

●美國強生公司(Johnson & Johnson)周四表示已要求美國衞生監管部門批准其單劑疫苗作緊急使用。強生上月29日公佈其疫苗在全球測試的有效率，達66%。與其他疫苗不同，強生的疫苗只須接種一劑，對增加疫苗量和簡化美國的疫苗接種計劃有幫助。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,654,872 (455,259)

印度 10,790,183 (154,703)

巴⻄ 9,396,293 (228,795)

英國 3,903,706 (110,462)

俄羅斯 3,874,830 (74,005)

法國 3,310,476 (77,743)

⻄班牙 2,913,425 (60,802)

意⼤利 2,597,446 (90,241)

⼟⽿其 2,508,988 (26,467)

德國 2,265,513 (60,067)

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