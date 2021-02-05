最近超過2萬名網民向電視界派「成績表」，參與由「方以文 睇電視喇喂」舉辦的第五屆「民間電視大獎2020」，公投總票數達340,755票極具公信力。結果ViuTV囊括12獎項，其中《男排女將》更奪最佳劇集、最佳劇本、最佳攝影、最佳女主角等8個獎！至於無綫旗下的節目與演員全部五強不入，難怪急召曾志偉和王祖藍回巢救亡，或者借鑒亞視，以避免步其後塵。
ATV無錢出糧 王征申清盤
當年今日，2016年2月6日，《蘋果日報》A1頭條報道，時任亞視主要債權人王征向高等法院申請清盤。當年是農曆新年前夕，亞視營運總裁馬熙宣告員工出糧無期，隨即辭職，約300名亞視員工被拖欠兩個月薪金，人事部集體辭職，新聞部也相繼走人，晚間新聞女主播臨別一句「有緣再會」告別觀眾。當年亞視員工有幾難過？一齊回顧 蘋果寶庫 | 總裁辭職 人事部全跳船 ATV無錢出糧 王征申清盤
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