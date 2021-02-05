【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力和欺詐，律政司在高等法院批准黎保釋後，向終審法院上訴，爭議國安法保釋條文的含義。終審法院本周一已進行聆訊，昨日公佈於下周二早上10時開庭宣判，預計需時15分鐘。黎早前被暫時撤銷保釋候判，若終院駁回律政司上訴，黎可獲釋；若裁定上訴得直，黎須續還柙，如欲重新申請保釋須日後處理。

公眾席不准代排隊 先到先得

司法機構昨稱因應周一聆訊輪候情況，增加公眾位置至約80個，先到先得，不會派發籌號，不容插隊或代人排隊。案件由五名國安法指定法官審理，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬。終院去年除夕批出上訴許可並羈押黎時，表明會特快審理和宣判。去年12月23日，高院國安法官李運騰批准還柙廿日的黎保釋，接納黎提的嚴苛條件，包括不離開住所、不使用社交媒體、不接觸外國官員、不在傳媒和網上發表文章或受訪等，信納符合國安法第42條規定。

根據國安法第42條，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。律政司主要上訴論點是法官衡量「充足理由」時不能考慮施加保釋條件，因沒任何條件可消減危害國安風險。惟多名法官追問，質疑若不能考慮保釋條件，或等同禁止保釋。終院亦關注第42條批准保釋門檻，是否應以「不准保釋」為考慮起點，有別於預設准予保釋的一般原則。律政司質疑，法官李運騰處理首宗國安案件「唐英傑案」時，錯將第42條標準與一般保釋法例視作大致等同，忽視用字之別，不夠重視國安元素。黎一方力陳，為彰顯國安法保障自由和奉行無罪假定，須將第42條詮釋為預設准予保釋。

案件編號：FACC1/21