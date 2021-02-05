【本報訊】教育局昨日舉行「優化高中四個核心科目」首場簡介會，出席的教育局副秘書長康陳翠華稱，通識科將釋出課時，建議學校盡快作人力編配。教協副會長、前教育界立法會議員葉建源表示，方案將減少一半通識科老師，部份須轉教不熟悉的科目，拖低教學質素，政府應就此認真諮詢。

教局拒就釋出課時諮詢

簡介會上，康陳翠華（圖）形容「優化」是「扭鬆螺絲」，讓學校自行編配課時及人手，並非要學校減少人手，而是重新作人力編配，亦不會再作幾年諮詢，「唔使等㗎啦，（學校）盡快諗下個人力資源配置，因為通識一定會free（釋放）到100個鐘……如果唔係又蹉跎歲月，打打鬧鬧又幾多年呢？」

通識科將改革為新科目，教育局總課程發展主任（通識教育）林思嫻指，新科會設「課程監察」，包括通過視學、課程探訪等途徑，監察學校的學與教質素，若有欠理想，教育局會按既定機制跟進，學校管理層同樣有責任了解和監察各科課程在課堂上的落實情況。她又指，若「適用書目表」未能趕及下學年前推出，將有網上資源供參考；學校亦可按校情安排內地考察。

有校長問及2023至2024學年考生的重讀安排，考評局公開考試總監麥勁生回應指，初步構思不設額外試卷，重修學生將以新試卷作考核，但須視乎公開考試委員會決定。

教育局長楊潤雄日前曾表示，不應該將該科目簡單理解為國民教育科，但課程發展議會（重新冠名科目）委員會主席劉智鵬日前卻表示，新課程某程度上是國民教育，亦可「順應民意」命名為國民教育科。楊潤雄昨改口稱，國民教育的元素包含在新科目中絕對正常，局方對新科目名稱持開放態度。

葉建源指方案仍有很多模糊地方，政府應盡量向學校解釋，開設新科後會減少一半通識科老師，部份人須轉教不熟悉的科目，拖低整體教學質素，政府應就此認真諮詢。