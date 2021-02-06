【本報訊】本港昨新增19宗確診個案，較前日的37宗大跌，包括三宗輸入個案及16宗本地個案，其中六宗屬源頭不明，其餘十宗則與其他個案相關，至少九座大廈被納強檢名單。日前確診後失去聯絡的58歲男病人（10542號）被送往亞博館接受治療，衞生防護中心昨透露，該名病人失聯期間曾到訪元朗賽馬會廣場，亦曾到元朗潮龍園餐廳購買外賣。

該名58歲男病人日前到屯門博愛醫院留下檢測樣本後確診，當時衞生署未能聯絡將他送院，至前日他被警方尋獲，並送往亞博館接受治療。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，該名男子曾在元朗賽馬會廣場一帶流連，並到元朗阜財街的潮龍園粉麵餐廳購買外賣。中心正調查其行蹤及涉及多少密切接觸者，如發現有違法行為將交由警方跟進。

昨日新增的確診個案中，有兩宗個案（10592及10599號）早於1月下旬發病，卻於昨日才確診。被問到是否延誤診治，歐家榮解釋，10592號個案的家人早前確診，他2月3日送往檢疫中心，其後才透露自己曾在1月21日發燒，事前未曾求診。而10599號個案亦曾與一名已確診的朋友共膳，在1月26日出現鼻塞，同樣沒有求診。

衞生防護中心總監林文健強調，上述情況過去時有發生，呼籲市民如出現輕微病徵應立即求醫。

葵涌醫院服務助理隔離

另外，昨日再增加四宗早前驗出帶N501Y變種病毒的輸入個案，證實為英國變種病毒，其中三宗為同一家庭由蘇格蘭抵港，另一宗則從瑞士抵港，累計英國變種病毒有22宗。另一宗早前帶N501Y病毒的個案確認為巴西變種病毒；另有六宗仍有待確認。昨日亦新增三宗帶有變種病毒株的確診個案，分別從加納、南非及巴基斯坦抵港。

醫管局則公佈，威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員前日確診，醫院管理局總行政經理何婉霞透露，該文員一位家屬在葵涌醫院任職病人服務助理，負責處理文書及協助病人輪候的工作。該助理工作時有佩戴口罩，最後上班日為2月4日。醫管局已即時為該名助理進行檢測，結果呈陰性，該助理亦已被列為密切接觸者，目前正接受隔離。