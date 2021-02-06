【本報訊】「（來支聯會年宵攤位的人）差唔多一年見一次，熟口熟面」，對支聯會主席李卓人來說，維園年宵是敍舊的場合。那個舊香港，北風如現時凜然刺骨，前主席司徒華一如既往坐鎮攤位，提起毛筆為市民寫揮春，人龍散了又來。一片片的四字真言換來市民一張張鈔票的真誠支持，互相祝願大家能頂着北風。李卓人說支聯會失去了攤位，他放得下金錢損失，但放不下這個攤位與市民建立的感情、守着香港的象徵意義。

「有愧於一眾義工」

支聯會維園年宵擺檔32年，李卓人受訪時憶述，司徒華生前堅持在維園寫揮春，市民踴躍支持，整條興發街塞得水洩不通，「大家塞住入嚟，係冇得行，好短嘅通道都差唔多要行成半個鐘」。

以往支聯會年宵攤位中，民主女神像、中共政治禁書、寓意平反六四的各式各樣物品、還有司徒華遺下的「墨寶」揮春，即使它們有些與農曆新年拉不上任何關係，但每年也吸引不少市民逐一買走，因為大家知道來支聯會攤位不是為了高興地討價還價，而是要申明立場，追究殺人責任，民主自由、平反六四，不能講價。

不過，一封信件、大量鐵馬、保安被派來告訴支聯會，維園已成民主禁地，李卓人感到欷歔憤怒。他形容，支聯會年宵攤檔是與志同道合「老朋友」敍舊的機會，政權打壓令支聯會失去與港人連結感情的空間，「喺收入上嘅損失可能可以補得返，但係補唔返嗰種感情、嗰種連結、嗰種溝通」。

李卓人看着昨日為支聯會「收檔」的義工，想起他們多年來風雨不改協助擺檔，大家深明支聯會攤檔肩負的是一種道德力量。李卓人說，自己的付出比不上一眾義工，「有愧於佢哋」。