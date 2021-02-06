【北區自救】農曆新年本應代表新一年萬象更新，然而疫潮下市面一片風聲鶴唳，政府更一度取消年宵花市。然而，正因為時代崩壞，人們更要追求美好。在委靡的年關裏，有人舉辦區內首個社區年宵，有人第一次開放園內參百合、劍蘭花田，有人則成功裸賣年糕，並不約而同表示，若非經歷低谷，根本不會迫使自己冒險突破。

記者：劉詩敏

搞手：洗地三個鐘隻手震晒

臨近農曆新年，上水街頭沒甚麼節日氣氛，彷彿只是一個平常不過的日子。阿蛋筆直穿過街道，但又有點別扭，在北區土生土長的他，感覺不到社區在節日應有的活力。他沿着體育館繼續前行，進入一個偌大的燒烤場，開始獨力將枱凳一列列排好，其間不時拿出電話回覆訊息，一切的工作，都是為了準備北區第一個民間年宵。

作為區內社區報成員，阿蛋憶述當初討論題材時，忽然想起已連續兩年北區不設乾貨攤位。他一直覺得上水年宵沉悶得很，加上社會環境壓抑，認為社區更加需要地方讓街坊散發悶氣，「希望似返個新年」。

「一開始以為搞年宵好簡單，只係清潔下枱凳、劃下位咁。」他一邊說，一邊發笑，像是笑自己想得太簡單。原來，阿蛋僅有籌備小型社區音樂會的經驗。在廿多天之內，阿蛋一人憑這股儍勁，由預約場地開始，摸着石頭過河，除蟲、洗地等粗重工夫一手包辦，「好記得有一晚用高壓水槍洗地，洗咗足足三個鐘，洗完之後成隻手震晒！」

減租幫學生開檔

「上水牛年宵市集」設有三十多攤檔，以本地手作為主，亦有年花、算命，對阿蛋來說已是超額的成績，「不論檔主抑或街坊，都有私下傳訊息畀我，覺得北區終於有真正嘅社區年宵市集」。攤檔中不乏學生初嘗成為年宵攤位老闆，阿蛋指曾有學生向他表示成本不足，他就提供優惠租金予所有學生；亦有檔主主動詢問有沒有東西可以幫忙，甚至提出清潔攤位，令他感動非常。

阿蛋笑說，曾爽快地減免一名學生數百元租金，後來對方加了他的電話號碼，細看頭像，竟是一個滿臉鬚根的中年男性。對方東窗事發後仍然請求減免部份租金，最後阿蛋亦酌情處理，「可能佢有原因呢，算啦！」值不值得？他笑言「無考慮咁多，問值唔值得就一定唔使做。」

港島人跨區支持

除阿蛋籌備的年宵市集外，今年各區均有不同民間年宵。阿蛋認為正因政府未有在其位謀其政，才要社區人士補上，但意外促成百花齊放之景象，迫使大家有勇氣踏出第一步，「雖然好辛苦，但逼到好多首創嘅嘢出嚟，甚至舉行首個北區民間年宵，覺得好感動。」

在北區土生土長，阿蛋見證北區以前水貨客為患的日子，居民休假時，大多選擇到其他區逛街，很少留在北區消費，探索北區旖旎風光，更何況是其他區的港人？他們甫聽到上水只覺得會被行李篋輾過，立即敬而遠之。籌備年宵時，阿蛋收到不少其他區居民查詢前來的交通方式，「好意外，連港島人都會問點樣搭車嚟上水，好多都話從來無嚟過，反正去唔到旅行，就嚟北區行下。」說起北區的好，他如數家珍，「其實探索下，北區有好多好靚嘅小店，亦都真係有牛，亦有唔少美景……」

上水牛年宵市集

舉辦日期：即日至2月11日

開放時間：即日至10日（12:30 - 22:30）

2月11日（12:30 - 24:00）

地點：上水天平路22號上水親子燒烤樂園