【本報訊】政府「唔搞又搞」年宵花市，令花農無所適從。有檔主準備貨量比往年少一半，成本因疫情上升兩成，但不敢加價，只求沽清收回成本。有買花客與家人特意到花市支持花農，「睇年宵新聞戥花農好慘，就算可能第一日貴啲，都照買」。

貨量較往年減半

香港花藝負責人清姐稱，今年準備約5,000個水仙頭在花市售賣，比往年準備逾萬個「大縮水」，料今年生意減半，只求沽清收回成本。她指出，今年水仙因疫情及內地無人開工或改種番薯等原因供應減少，令成本上升兩成，但疫潮下售價不會變動太多，「一球水仙賣60蚊、三球賣150蚊」，價格與去年相若，主要靠熟客光顧。

清姐續指，其檔位由原本轉角位變成單邊攤位，「擺貨好難擺，貨量少咗一半都唔夠」。有熟客前來光顧時亦向她表示：「好難搵囉，點樣入點樣出好唔方便，冇辦法呀，你話取消過幾日又話開返。」

售賣多肉植物的「森．活」今年首次擺花市，負責人李小姐指，坊間很多人喜歡小盆栽，平時做工作坊都有不同階層客人參與，過時過節則多顏色的植物較受歡迎。她去年投檔已預視年宵可能會取消，後備方案則是到市集擺賣，但「年宵嘅人流同客路比工作坊更廣闊，有利宣傳」。政府寬免場租和電費，若未來幾天可保持晴朗天氣和人流，她相信可以回本。

韓小姐與家人前來買蘭花，預算會花數百元，「睇年宵新聞戥花農好慘，特登過嚟支持，就算可能第一日貴啲，都照買」。她覺得今年維園花市夠闊落，「同埋帳幕冇咁大，空氣流通啲囉」，但她較喜歡以前熱鬧的年宵市場。街坊兼花市常客邱姑娘則稱，每年預算約1,000元購買年花。