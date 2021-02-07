民主派多個主要政黨及組織，包括民主黨、社民連、工黨、新民主同盟及支聯會，今午在銅鑼灣擺設街站，派發10萬多份由公民黨創黨黨魁余若薇題字的「好人一生平安」揮春，上有基金的二維碼，方便市民捐款。街站亦設寫有「釋放所有政治犯」的橫額，歡迎市民在橫額上簽名，多名便衣警員其間到場監視，並登記街站人士身份證。民主黨主席羅健熙發言時指，港人在當前艱苦時勢下，更要團結加油，呼籲港人繼續捐款支持612基金，以協助被捕者獲得所需的援助。

2019年以21歲之齡在荃灣區議會綠楊選區勝選、成為最年輕區議員的新民主同盟潘朗聰發言時指，香港在當前暴政打壓下，很多好人不再平安，面臨國安法控告及政治打壓，希望港人繼續支持612基金，讓受打壓的同路人獲得支援，他慨嘆：「『好人一生平安』喺呢個世界已非常之困難，我哋見到政府日日封區，搞到人心惶惶，巿民都唔夠平安同安心」。

社民連主席黃浩銘發言時指，不少民主派人士都成為政權頭號打壓對象，可能面對年計監禁，包括今日再次被捕的網台主持傑斯，以及至今被拘押的快必譚得志和壹傳媒創辦人黎智英，指港人雖然感到憤怒和無力，但相信不少人至今仍未死心，「我哋要撐住，唔好放棄，因為喺監獄入面嘅手足都一直頂住」。

他希望港人慷慨支持612基金，並相信該基金由於高度透明，絕對能夠協助被捕的2千多名手足，「今日我哋有呢個平台嘅時候，希望香港人能透過呢個平台為我哋嘅手足打氣，唔好灰心、唔好喪志」。

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