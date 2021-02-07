香港中學生關注組聯盟成員今午（7日）聯同中西區區議員梁晃維在銅鑼灣擺設街站，呼籲巿民加入聯署，反對政府透過改革通識科推動「國教2.0」，期間警方大為緊張，派員逐一登記在場街站成員的身份證，更派出攝錄隊全程拍攝街站情況。

警問梁晃維如何認識聯盟

被警方查問近10分鐘的梁晃維稱，警方一般只會登記街站代表的身份證，但今日卻要登記全部街站成員的身份證，更查問他與該學生組織是如何認識，形容情況相當不尋常，形容警方高層對學生組織街站「特別關注」，上述聯盟成員早前在旺角擺街站時更遭警方發出「限聚令」告票。

雖然警方公然「施壓」，但梁晃維表明會繼續設街站，指街站內容並無任何違法地方，並批評政府近日改革通識教育科的做法，旨在為國民教育「借屍還魂」。對於會否擔心支持學生組織會成政府DQ藉口時，梁晃維笑說：「我諗對我嚟講無乜影響，因為無論我做或者唔做啲乜嘢，我相信都會被DQ」，並指在政府威嚇下，繼續如常生活和指出社會上不公的事，更見重要。

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