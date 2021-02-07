政府正籌備武肺疫苗接種計劃，日前以「逼切接種」為由，豁免科興研究數據於學術期刊刊登的條件。食物及衞生局局長陳肇始回應「絕對唔係」為科興降低標準，籲市民對專家委員會要有信心。

農曆年前或可交專家審議BioNTech

陳肇始出席電台節目時表示，疫苗工作「進度良好」，18區疫苗接種中心籌備工作如火如荼，亦有邀請私家醫生加入疫苗接種計劃，指科興疫苗不需負70度的冷藏條件，私家醫生亦能儲存及為市民接種。她透露，接種疫苗需打兩針，創科局已設計預約接種平台，設有第二針接種提示功能，便利市民預約。

她稱，一直與勞工及福利局商討疫苗優先接種群組，若安老院舍長者接種亦不會一次過安排所有院友接種，避免出現輕微副作用如發燒等時的傳播風險。她又指衞生署設有機制，記錄不良副作用。

她續指政府與德國藥廠BioNTech正緊密溝通，確保疫苗可在月底送貨，爭取在農曆年後展開接種計劃，但實際時間需視乎物流情況；而科興已向政府提交數據，希望可在新年前交專家委員會審核，並盡快批核緊急使用。

「大眾要對專家委員會有信心」

早前疫苗顧問專家委員會建議，要求相關疫苗臨床研究數據必須在醫學期刊刊登，才會予以審批疫苗是否可於香港應用，但政府兩日前以「逼切接種」為由，豁免科興研究數據於學術期刊刊登的條件。

陳肇始在節目後接受記者提問，回應「絕對唔係」為科興降低標準，指專家委員會會小心審視疫苗的所有數據，呼籲大眾要對專家委員會有信心。

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