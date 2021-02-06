【本報訊】封區成為港人過年前恒常節目，政府昨連續第七晚「突閘」封區，今次目標是土瓜灣及屯門，公佈時間較過去多日遲逾一小時，加上早洩漏風聲，出現居民及區議員等待封區的畫面，土瓜灣有商戶得悉封區消息提早關門離開。居民不滿政府針對基層地區，「應該每區都封吓，等啲有錢佬知道煩」。

黃金海岸保安疑早知情

政府昨晚分別8時06分及8時半公佈，將土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈及屯門黃金海岸第9座納入「受限區域」，比過去多日遲約個多小時，加上突閘消息傍晚洩漏，不少居民已有準備。華發大廈地舖商場不少商戶提早拉閘，士多負責人林太指，為免被迫滯留舖內過夜，近日皆提早於晚上7時前收舖，生意受影響。

華發大廈前日（5日）一名87歲老翁確診，當天遭納入強制檢測，昨晚遭封鎖。居民李先生認為，政府不應只針對深水埗、油尖旺等基層地區，「應該每區都封吓，山頂呀、壽臣山道、赤柱又封吓，等啲有錢佬知道煩呀，我哋話煩冇用㗎」。居民陳先生批評做法擾民，措施重複，錯配資源，令居民兩日內兩度檢測；又斥政府封區成效極低，「一啲用都冇」，找出的確診個案寥寥可數，無法使疫情斷尾，反駁政府官員聲稱強檢措施可使市民安心。封區期間，有居民一度從住所窗口大叫「無綫新聞事事旦旦」，有市民稱住在附近工聯會會址大廈，獲警員放行。馬坑涌區議員黎廣偉指政府做法荒謬，前日已宣佈強檢，「有冇迫切性要再封區呢？」他指昨其中一名確診83歲女子住華發大廈，相信與前日確診無源頭個案同住。

同於前日遭納入強檢的黃金海岸二期第9座亦遭突閘，晚上7時，黃金海岸大閘外已有多間傳媒守候，居於黃金海岸的屯門區議員巫堃泰指一度向保安員了解，對方竟拒絕透露，「物管保安員就嚴陣以待，好明顯佢哋知係有事發生」。

巫指一名居第9座的51歲韓裔機場三跑工程師前日確診，大廈列強檢，承辦商華大基因昨早曾設立帳篷，惟檢測未開始便撤走，巫只好向居民派口水樣本樽，豈料大廈昨晚遭突閘，「點嘅安排都係不滿，勞民傷財，你咁樣叫咩呀？玩我哋二期居民呀？」其間立法會議員麥美娟、前當區區議員蘇炤成曾現身屋苑閘外，有居民網上指摘是趁機抽水，「住咗三聖（邨）廿幾年，從無見過佢（蘇）」。