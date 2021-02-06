【武肺第四波】

【本報訊】全港15個年宵昨開鑼，雖然規模比往年縮減一半，傳統年宵熱點維園不足百檔，但無阻港人入場買年花意欲。政府「英明」防疫措施成功在場內製造冷場，但場外卻因為人流控制而大排長龍，逾百人聚集。有檔主譏諷「限花令」：「佢話限制人流唔想人聚集，𠵱家咪聚集緊囉！」沒有人流管制的旺角花墟更是人滿為患。

農曆新年前的周末天清氣朗，人們昨中午過後來到維園買年花。下午2時，銅鑼灣入口等待入場的人龍已排了逾百人，不少一家大小、情侶到場，龍尾接近噴水池，每人之間未有1.5米距離，有人見狀大呻「唉！唔入去啦！」但皇室堡一帶仍有大量人朝維園方向前行。至晚上6時半，仍有過百人排隊等候進場，場地休市清潔重開後，人潮隨即湧進場。

休市清潔安排差 市民呆等

昨午場地關閉進行清潔時，有人來到食閉門羹， 表示不清楚花市會關閉，門口一度聚集幾十人。不能入場的胡先生批評安排混亂，認為政府如要關閉場地清潔，更應加強廣播而非令大家呆等，「係咪擾民？擺年宵啲攤檔、桔仔、桃花點清潔呢？我哋嚟到都係希望消費、幫到人。我都關心疫情，希望人少嘅時候嚟行個大運，𠵱家入唔到嘞！」

維園花市場內環境相對冷清，因為全場只有兩排攤檔，之間相距甚遠。攤位分佈兩側，日間烈日當空下人群聚集在有遮陰處的一邊，無助分散人流。83號檔主蘇小姐表示，政府取消又復辦的安排對其影響很大，「安排有啲混亂囉，因為初初租咗三個位，本來搵咗好多姐姐，突然間話唔租」。她不滿獲派攤檔面積大減，雖然是兩個「孖位」，但實際只等於以前一個檔位，「呢個設計有問題，佢話限制人流唔想人聚集，𠵱家咪聚集緊囉！」

攤位集中 無助分散人群

她認為維園地方大，應該將攤位呈S形「左一檔右一檔」才能擺得疏落，即使人多圍一檔，也會隔一段距離才到第二檔。生意方面，去年沒有乾貨已少了年輕人入場，故今年即使減攤位數目，預計對生意沒有大影響，「你cut都唔緊要，仲要擺到聚埋一齊，我覺得好好笑囉」。

多名灣仔區議員昨午與食環署職員到維園花市視察。區議會副主席麥景星表示，維園人流尚算疏落，衞生情況良好，但他認為現時人流仍較以往使用大球場的人數多，質疑政府「點解畀人買花，但就唔畀人踢波呢？」 他又質疑，花市人流較晚市堂食人流多，但卻依舊不放寬「堂食令」，政策令人摸不着頭腦。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，控制人流才有助減低傳播病毒風險，「如果咁多人，就要提早少少發出警告，唔可以聚集」，或者入場人士須預先取票，分時段進場，「雖然個別人士風險唔高，但加埋係大」。他憂慮臨近歲晚，越來越多人湧入花市，「到時唔止場內場外，當區可能交通擠塞」，政府應盡快檢討現時人流控制措施是否有效。