【本報訊】受上周二晚深水埗封區影響，不僅位於南昌街的農場餐廳無法做生意，附近一帶的食肆及店舖亦受累。繼陳興濤入稟小額錢債審裁處向特首林鄭月娥追討賠償，有小商戶亦抱怨政府安排失當，紛紛表示願意響應農場餐廳的號召，考慮加入追討行列。

「啲貨朝早嚟都嚟唔到」

在農場餐廳隔壁開外賣飯盒店的陳先生表示，上周二封區當晚，他被迫整晚留在店內，未能做生意，煮好的餸菜亦要全部倒掉，「佢封到第二朝話7點半解封呀嘛，但搞到10點先解封，我啲貨朝早嚟都嚟唔到，搞到我第二日都冇得做生意」。

陳指兩日共損失超過一萬元生意額，批評政府封區倉促，「畀少少時間人哋走吖嘛，做生意嗰啲唔同喺度住嗰啲，佢哋檢測咗咪畀佢走囉」。對於早前張建宗指不會就圍封區內商戶損失作任何賠償，他亦大感不滿，直斥「政府官係咁喇！」他表示支持農場餐廳向林鄭索償，若餐廳號召集體向林鄭索賠，他亦願意響應。

位於基隆街的蕃茄師兄負責人吳小姐亦叫苦連天，指上周二封區當晚「都走唔切」，結果整間舖八名員工要通宵留在店內。她指店舖不僅當晚未能做生意，翌日早上食材亦未能送達，損失約數千元，批評政府做法擾民。她同樣支持農場餐廳向政府索償，願意響應，坦言：「有得賠梗係好啦！」