教育局上周接連推出高中核心科目課程更動計劃及國安教育指引，外界直指教育局圖推行「國教2.0」。教育局局長楊潤雄指，以現行計劃推動國民教育，比獨立成科效果更好。他又聲言新通識科可討論內地問題，但他以兩地疑犯探視權不同為例，指「兩個司法系統冇絕對嘅好或者唔好」。楊又表明，局方未來會就新通識科安排更多視學。

教育局局長楊潤雄今出席電視台節目時稱，局方現時沒有將國民教育獨立成科的打算，但強調當局推動國民教育的步伐從未停下。他續稱，現時局方推出國安教育指引並將通識科重組，做法比獨立成科，「一周一、兩堂」的方式更自然，效果更好。

楊潤雄暗示未來視學次數會更頻密

楊續表示，「改革」通識科是基於社會現時對《憲法》、《基本法》和香港憲制地位等認識不足，聲言新科目聚焦有關範疇是「教育應有之義」。他稱，當局對提升學生的國民身份認同沒設硬指標，希望學生可透過新課程漸漸培養對國家的熱愛。

楊亦於節目承認，新通識科課程部份內容的刪減是政府決定。他聲言新課程份量只佔以往通識科約50至60%，故內容上必然有取捨、刪減、整合。教師也應因應課時所限，應先讓學生掌握新課程大綱上的課程重點。楊亦於節目中，表明當局會對新通識科投放更多關注，暗示未來視學次數會更頻密。

稱學生應思考香港法制的不足

對於新通識課程對內地人權或法治等問題隻字不提，教師未來是否不能與學生討論有關議題時，楊則指如學生有疑惑，老師應盡量解答。他又以兩地疑犯探視權不同為例，認為教師引導學生討論時，除應基於事實外，也應讓學生以「多角度思維」分析兩地司法制度優劣，聲言「兩個司法制度冇絕對嘅好或者唔好」，學生也應思考香港司法制度的不足。

當局一直希望在下學年起由中四級開始推動新通識科。楊承認出版商只有不足一年的時間出版新教科書。他續指，教育局未來會盡量多製作教材供學校使用；教師也可使用官方推出的國安教育或《基本法》的教材，認為新科的教材問題並非不能解決。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！