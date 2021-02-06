【本報訊】前年11月2日初多名民主派區議員在維園舉辦選舉聚會，惟不足一小時便遭警方腰斬。當晚多區發生警民衝突，有送貨員被指在油麻地以雷射筆照射警方防線，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件昨裁決，裁判官鄭念慈指警員或在混亂中誤認被告照射雷射光，加上被告上司出庭力證被告工作時需使用雷射筆，屬有正當用途，最終裁定罪名不成立。

警或誤認被告照射

鄭官裁決指，兩名警員證人稱看見有人在彌敦道以雷射筆照射警方防線，而被告陳勁安（27歲）有投擲動作，認為兩警證供脗合，接納二人的證供。惟他指出，兩警未能肯定是被告照射警方，不排除警員在混亂期間誤認被告是疑犯。

被告沒有自辯，辯方傳召他於地盤工作的上司出庭作證。上司表示工作時，需要用雷射筆指揮同事；工作地點沒有提供儲物櫃，同事須將雷射筆、面巾等用品帶走。鄭官指，有關說法僅能解釋被告攜帶涉案物品的原因，但無助法庭判斷被告有否照射警員。

另外，被告的女朋友、其同事及姐夫均有出庭作供，他們當晚與被告在佐敦吃飯，其後卻突然有警員稱要拘捕被告。鄭官指，女朋友及其姐夫作供時所使用的形容詞不約而同地相似，例如兩人均形容警方防線呈「半圓形」、「企得鬆」；當被告將身份證遞給警員時，兩人形容被告遞上「卡片咁嘅物體」；鄭官認為兩人的形容「過於巧合」，懷疑他們有夾口供。

惟鄭官續指，被告女朋友與同事僅認識兩天，兩人非親非故，同事的衣着亦不似示威者，認為其證供有一定可信性，加上被告上司證明雷射筆有正當用途，控方未能證明照射警方防線的便是被告，裁定被告罪名不成立。

案件編號：KCCC1186/20