特首林鄭月娥向國家主席習近平述職前突然開始封區檢測，雖然多次食白果，但政府堅持有效，仲喺林鄭面聖後變本加厲，賴居民唔應門，表明職員若相信有人喺屋內，唔排除向法庭申請手令破門入屋。工黨荃灣區議員趙恩來就話收到街坊報料，發現民政總署甚至喺已被房屋署回收嘅空置單位貼通告，警告唔應機做檢測，即屬犯罪。無人都警告破門，係咪好諷刺？

趙恩來喺Facebook貼出街坊提供嘅照片，顯示一個公屋單位門口，大門左手邊有張房屋署告示，寫住「此房舍已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」，門外亦有一條封條，但民政總署居然喺門上掛宣告，見到地點係上周五被封樓做檢測嘅馬鞍山恆安邨恆江樓，民政話多次探訪都冇人應門，警告唔按要求進行強制檢測係犯法。趙恩來鬧爆民政唔識字，無論拍多幾百次門，都唔會有人應門啦，民政係咪要爆門入屋，證實呢個係空置單位？

帖文引起唔少網民討論，有網民不滿政府做嘢馬虎、求其，更感嘆呢啲就係無後果嘅所謂「執法」表現，簡言之理得市民死，網民揶揄民政總署要改名文盲署，有人心水清話民政爆門，房署負責開支，即係咩啊？一句到尾，市民埋單。

趙恩來同八方講，恆江樓事件反映民政做事粗疏，更重要係爆門建議反映政府對香港市民嘅不信任，佢話公屋私樓也好，都會有空置情況，政府話要爆門入屋，佢都收到唔少街坊反映好擔心，一方面正常唔會有人貼告示表明單位冇人，一方面突然封樓民政又選擇爆門，維修費要業主硬食，冇得向政府追討，而民政申請手令都係要走法庭程序，即係都涉及納稅人血汗錢，批評呢個爆門威脅確實勞民傷財。

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