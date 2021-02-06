【本報訊】目前內地並沒封鎖Clubhouse，微博可見不少使用iPhone的網民上載賬號。《日本經濟新聞》報道內地網民加入一些「政治敏感」的主題房，由於門檻高，變相杜絕「小粉紅」，化名Selina的中國作家稱：「聽到在中國有那麼多支持自由民主的聲音，不被中國防火牆封鎖，真的相當有趣」。

變相杜絕小粉紅

Clubhouse主題房「兩岸青年大亂聊」目前似乎最受歡迎，據悉發起人本擬開數十人小房間，談談兩岸生活及日常，不料變成了4,000多人大房間，幾乎接近5,000人的房間上限，內容亦變成由中港台三地網民大談兩岸及香港政治問題，到深夜仍有過百人等待發言。一名內地參與者在微博上形容「這個地方在互聯網上像是一塊淨土，這裏聽眾能理解也能尊重因為歷史、文化和教育的不同而產生的思維和習慣的差異，有種烏托邦的感覺。」此外，近日亦有媒體開設新疆西藏的主題，吸引了許多維吾爾族朋友分享生活在新疆、親友在再教育營所發生的真實事件，不少國內漢人深為震驚。

每日花三小時玩Clubhouse的港人張先生向本報分析，平台只供iPhone使用，內地iPhone售價高，用家普遍屬知識分子，變相杜絕了小粉紅，令秩序良好，願意接納其他人意見。不過，他認為不宜過份高估其政治宣傳，他說：「即使沒有小粉紅，內地民眾政見仍然是千篇一律，有時聽得頗為煩厭。」他又指，每人大概只有數分鐘發言，聽眾未必能夠即時進行辯論及回應，亦無法重新收聽，不宜過份高估其宣傳交流，但仍是難得一見的平台，相信中共不久肯定會封鎖該程式。

日本經濟新聞/《蘋果》記者