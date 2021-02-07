過去一星期，政府多區突擊進行圍封，不淮居民離開，並要求他們接受強制檢測，惟連日來多次食「白果」，令人質疑成效。油尖旺區議會副主席余德寶岀席港台節目《城市論壇》時批評封區勞民傷財、擾民，未能有效切斷傳播鏈 ，促盡快停止封區。同場前立法會議員黃碧雲批評封區成效低，並稱政府不斷更改圍封標準，質疑政府只是想「跑數」，「封多幾區，密密封到年廿九，目的係撈多幾件（確診個案）做遮醜布。」

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶批評，封區檢測行動勞民傷財、擾民及藥石亂投，並指曾有封區區域，如油麻地解封後3日再岀現確診個案，證明封區未能切斷傳播鏈 ，促盡快停止相關行動。他透露，曾有佐敦區居民一星期內自願或接受強制檢測已達5次以上，因封區再需接受檢測，質疑當局圍封、檢測標準，「每一日6、7點，大家就好提心吊膽，擔心究竟自己大廈會唔會被禁足、被封區。」

黃碧雲批太遲強制地盤工人檢測

前立法會議員、民主黨黃碧雲則批評封區效益低，檢測2萬人卻只能找岀15個確診個案，並稱政府經常修改圍封標準，形容封區擾民，亦令市民擔心封區，𣎴敢晚上外岀，商戶不願營業，「今年過年咪靜雞雞。」

她指出，政府早應從源頭入手，包括加強地盤工人的檢測，而非繼續在社區胡亂封區檢測。被問到政府有意就地盤工人推行強制檢測，她批評已太遲，「俾人鬧到年廿六先嚟做嘢。」

封區人員拍門嚇到街坊：捉賊咩，可唔可以撳鐘？

有曾居住圍封區域的市民張先生致電《城市論壇》表達不滿，直言政策無效，坦言交通工具減班後更擠逼，反建議應圍封交通工具，減少人群聚集。市民馬小姐的父母居於土瓜灣，她坦言已為父母做好準備，更為母親預備血壓丸，盡量安撫他們不安，「我聽過有人係拍門（叫住戶檢測），你捉賊咩，可唔可以撳鐘，有冇諗過入面係咩人？」有市民致電支持封區，認為不應只批評政府，反遭其他致電觀眾隔空反駁，馬小姐更稱已給意見政府多年，惟無人聆聽，「都唔知嗰啲咩黨有冇聽。你仲話政府貼地？」

立法會議員、民建聯柯創盛繼續為「封區」護航，直言實施不同方法也是希望減少確診個案，回復經濟，惟承認封區有改善地方，建議可加大檢測量，縮短檢測時間。

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