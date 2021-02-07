土瓜灣馬坑涌道華慶大廈，前天被列為強檢大廈後，昨晚8時被突襲封鎖，經過逾13個小時後，於今早約9時35分左右解封，惟再度「食白果」，並未有發現新的確診個案。不少居民均表示，被列為強檢大廈後被突襲封鎖，相當措手不及。

307人檢測零確診 14戶冇應門

政府今早約7時發新聞稿，指已為華慶大廈共307名居民進行檢測，沒有發現新的確診個案，過程中派員到訪135戶，當中14戶沒人應門，雖沒有發現有人未強制檢測，但希望沒有應門的十多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查。大廈於9時35分左右正式解封區域，歷時13個半小時。記者於早上來到華慶大廈，大廈在7時起局部解封，但只有零星巿民出入。直至正式完全解封前，有不少商戶及巿民向警員查詢，有關解封及出入的事宜。

住戶王先生指，昨日得知自己居住的大廈被封鎖時「打個突」。他解釋指，政府早前要求大廈住戶進行強檢後，又再封鎖大廈，指不少街坊認為「（安排）有啲混亂」，且傍晚6時半左右已有警員及記者聚集，若有人存心想離開，「成個幾鐘，想走已經走咗啦」。他又批評政府勞民傷財，「（原本強檢）去隔離個體育館檢測咗咁就OK呀嘛，突然間又多咗範嘢咁，完咗多咗咁多人係到，我以為啲人都走晒，都仲有咁多人係到，我覺得有啲哂咗個人力物力」。

王續說，位於華慶大廈附近的祥雲大廈，亦錄得5宗個案，但封鎖範圍卻未有包括在內，「有時我都唔太明白政府嗰個標準究竟係點樣」。他又同時批評政府未有試圖改善附近的環境衞生，「你要做嘢，唔係淨係捉人困喺間屋到，而係要（諗下）點樣去改善周圍個環境」。

市民9:15到封鎖區剪髮未入得：以為解封咗

不願上鏡的鄧小姐今早約9時15分到達封鎖區域，原本打算9時半到封鎖區域內的髮型屋剪髮，在開車到達馬坑涌道前，聽電台新聞以為區域已解封，「可能我聽得唔清楚，有啲誤會，以為解封咗」。她指明白社區出現感染個案會較混亂，「唔緊要囉，唔會成日係咁嘅，明白嘅」。被問及有關部門的指示是否有進步空間，她則回應指自己非行內人，不熟悉部門的運作流程，「唔係好敢comment（評論）」。

住戶李小姐昨天早上完成檢測，今早大廈解封後下樓。她透露，有關強檢及封區的資訊，均由家人或同事通知，「前日我睇到佢張紙話強制檢測，但係我喺收音機聽到，因為佢黏咗張紙（通告）我唔知，我係屋企無落過街」，待家人通知才知道檢測詳情。至於住處被封鎖，亦是通過同事的短訊才知道，但由於她經常留在家中，封廈並沒有造成太大不便。

評強檢成效「一半一半」

被問及對政府將大廈列為強檢大廈後，突然又封區的做法的看法，她指「各有各做法啦依啲」，惟認為強檢成效「一半一半啦」，指若非全部居民都合作地進行檢測，成效未必太大。她亦知道過往有大廈多於一次被封鎖，但並不太擔心，指「依個真係要隨緣啦，好難講得埋嘅。」

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