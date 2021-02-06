【本報訊】上月屯門山景邨清潔工墮垃圾槽死亡意外，再令人關注舊式垃圾槽隱藏的安全問題。勞工處昨指，意外後派員巡查全港多條屋邨，已向仍使用垃圾槽的7條屋邨發出『暫時停工通知書』，當中包括山景邨、粉嶺祥華邨及青衣長安邨。有清潔工會批評勞工處後知後覺，希望加快檢查全港其他同類樓宇及停用有問題垃圾槽，長遠方法是全面取締垃圾槽。

意外當日一名工人跌入垃圾槽，由35樓直墮地面死亡。勞工處指，自上月意外後派員巡查全港多條屋邨的垃圾槽是否合符標準，至上月29日已向7條屋邨發出『暫時停工通知書』，並預計整個行動於農曆新年前完成。

工會斥後知後覺

查封的屋邨除山景邨，還有同屬租置樓的粉嶺祥華邨。北區區議員陳旭明指，近年該邨的10幢樓已按當局建議修細垃圾槽口，但勞工處今次查封當中4幢樓，指垃圾槽仍需要再作改善。

清潔服務職工會總幹事杜振豪指，由2010年大元邨意外、2017年馬鞍山錦泰苑意外，到今年山景邨景樂樓意外共釀3人死亡，垃圾槽仍然使用是不能接受，即使有個別屋邨曾作改善，但有工人反映槽口改細增加倒垃圾困難，認為治本方法是永久停用。他補充指不少近30年樓齡舊式公屋或居屋現時仍使用垃圾槽收集垃圾，除了屋邨或屋苑有責任改善槽口等，勞工處亦應要求屋苑停用垃圾槽，保障工人生命安全。