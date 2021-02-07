國泰航空早前因應港府要求機組人員抵港後須隔離14天的新政策，推出「地獄更」方案。自願參加的員工須連續完成21天緊湊飛行行程，才可回港接受14日隔離及14日休假，惟方案被指吸引力不大。消息指，國泰將向參加的機組人員提供酒店津貼，隔離期間亦可按職級獲額外津貼，金額由約3,940元至6,300元不等。

港府早前宣佈，本月20日起，規定所有本地機組人員若過去21天曾逗留中國以外地區，抵港接受檢測後，須於指定酒店接受14天隔離及7天醫學觀察。國泰其後推出方案供員工自願參加；參加的機組人員須連續完成21天「閉環式工作」，回港接受14日隔離後可獲14日休假。

不過，方案被指令空中服務員須長時間不能返家及不能兼職，故吸引力不大。國泰近日發內部通告，指參加「地獄更」的員工於指定酒店隔離期間，除可獲與外勤中途停留（layover）時相同的酒店與膳食津貼外，每日亦可按職級獲得津貼，金額由280元至450元不等。以機艙服務員為例為例，14天隔離期內可獲3,940元；至於職位最高的機艙服務經理，14天隔離期則可獲6,300元。通告列明有關津貼只會發放予參與並完成全個「地獄更」方案的機組人員。

工會：目前未接獲強烈反對聲音

國泰空中服務員工會副主席孫德妍表示，資方提出額外津貼，有回應工會的訴求，但同事仍對部份安排存有疑問，勞資雙方會於本周二（9日）再開會商討。孫又稱，暫未掌握將有多少工會會員願意參加方案，但目前未接獲強烈反對聲音。

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