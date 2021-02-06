本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情依舊反覆，昨日（6日）增加19宗確診，是第四波疫情以來的最少，亦較周五的37宗大幅減少。然而近日數字波幅相當大，昨日仍有約20多宗初步確診。

確診數字雖然再度下降，但政府再收緊強制檢測的要求，由大廈出現一宗不明來源個案，變成即日起所有大廈只要有一宗個案，就需要強制檢測。在新準則之下，政府昨晚公佈6幢大廈納入強制檢測，亦繼續在土瓜灣馬坑涌道及屯門黃金海岸實施封區檢測。

6幢新增強檢大廈名單：

●紅磡高山道得利閣

●屯門富泰邨美泰樓

●大埔大元邨泰怡樓A座

●天水圍嘉湖山莊7期景湖居1座

●天水圍嘉湖山莊7期景湖居12座

●元朗豐年路文惠苑

醫管局公佈，昨日再多78名確診患者出院，累計出院人數9,828人；目前仍有545名確診者在24間公立醫院及亞博館社區治療設施接受治療，當中24人情況危殆、23人情況嚴重，餘下498名患者情況穩定。公立醫院目前有1,233張負壓病床，使用率55%；而負壓病房為674間，使用率達67%。

各區流動採樣站

食物及衞生局公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約進行檢測。

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月7日起會在屯門富泰邨、大埔大元邨及天水圍嘉湖山莊增設流動採樣站。位於紅磡市政大廈體育館的流動採樣站會延長服務至2月10日。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。全部每日在晚上8時關站，開站時間則各有不同。

●黃大仙廣場（至2月11日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月11日）

●東涌北公園（至2月11日）

●黃竹坑體育館（至2月10日）

●紅磡市政大廈體育館（至2月10日）

●佐敦官涌體育館（至2月7日）

●佐敦渡船角文匯街（近渡船街）（至2月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月7日）

2.21至3.2值勤安老及殘疾人士院舍員工須再接受核酸檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今日起至20日期間接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月6日16:45）

10,608宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

186宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

78人出院（第7483、7594、7705、8375、8546、8622、9247、9479、9584、9657、9669、9682、9706、9722、9732、9777、9778、9785、9830、9869、9879、9902、9905、9942、9951、9962、9963、9984、9993、10004、10020、10022、10034、10035、10044、10098、10103、10136、10142、10151、10162、10163、10177、10184、10185、10190、10197、10207、10219、10251、10261、10271、10273、10277、10281、10282、10290、10293、10295、10297、10337、10339、10378、10381、10401、10414、10430、10433、10436、10445、10446、10474、10477、10478、10487、10491、10552、10553號個案）；

共9,828人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

545名確診者仍留醫；

24人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6754、6794、7021、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9959、10238、10358、10367、10417、10578號個案）；

23人嚴重（第6386、7076、7305、7468、7653、8126、8221、9040、9055、9166、9550、9662、9733、9734、9793、9858、9867、9880、9998、10023、10083、10134、10503號個案）；

498人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月6日10:00）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，內地新增12宗確診，本土病例佔4宗，當中3宗在黑龍江、1宗在吉林；境外輸入病例佔8宗，上海有5宗，天津、廣東、陝西各1宗，另外新增10宗無症狀感染。中國共有確診病例89,681宗，死亡病例4,636宗。台灣共有923宗確診，9宗死亡個案。

外國疫情（截至2月6日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.05億，全球死亡人數超過229萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,677萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾45.8萬。印度確診人數超過1,080萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過944萬，死亡人數超過23萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●中國繼續推動疫苗外交。外長王毅宣佈會向尼泊爾提供首批疫苗，又準備加強與印尼在疫苗方面合作。王毅是與尼泊爾外長通電話時，知會對方此消息。尼泊爾有人口超過3000萬，目前累計確診逾27萬宗，有2,035人死亡。

●匈牙利政府表示計劃本月稍後開始為國民接種中國生產的國藥疫苗。匈牙利上月與歐盟分道揚鑣，成為首個批准和訂購中國國藥疫苗和俄羅斯SputnikV疫苗的歐盟成員國。總理府幕僚長說，首批國藥疫苗足夠為250萬人注射。

●烏克蘭從印度血清研究所(Serum Institute)獲得1200萬劑由阿斯利康(AstraZeneca) 和諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的疫苗。由於烏克蘭處於歐洲輪候購買疫苗的隊尾，消息對該國的搶購疫苗工作是一大突破，可解燃眉之急。烏克蘭有人口4100萬，曾向歐盟請求援助，希望獲得更多疫苗。烏克蘭官員表示有望2月中開始為國民接種疫苗。

●西班牙表示只會為55歲以下人士接種阿斯利康疫苗，是另一個為該疫苗設年齡限制的歐洲國家。雖然歐洲藥品管理局上周批准為所有成年人接種阿斯利康疫苗，但越來越多歐洲國家限制為老年人使用該隻疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,779,193 (458,791)

印度 10,802,591 (154,823)

巴⻄ 9,447,165 (230,034)

英國 3,922,910 (111,477)

俄羅斯 3,891,274 (74,520)

法國 3,355,658 (78,749)

⻄班牙 2,941,990 (61,386)

意⼤利 2,611,659 (90,618)

⼟⽿其 2,516,889 (26,577)

德國 2,276,363 (60,843)

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