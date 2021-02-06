【本報訊】復星BioNTech疫苗將於本月底到港，多間傳媒引述消息報道，當局新年後將安排十間安老院舍接種疫苗。安老業界表示，由於BioNTech疫苗副作用較多，長者反而傾向注射國產的科興疫苗，而職員在社區受感染的風險大，促請當局盡快為職員安排注射。

須獲長者及家人同意

消息指，社署與部份院舍代表開會商討武肺疫苗注射計劃後，初步定出農曆新年後安排十間院舍接種復星BioNTech疫苗。屆時會安排由一名醫生及一名護士組成的外展隊先為長者作評估，第二次到訪時，才會正式接種疫苗。注射疫苗後，醫護人員會逗留半至一小時，觀察院友有否異樣。若運作順暢，會把種計劃擴展至全港院舍。

安老服務協會主席陳志育表示，當局已選定十間規模比較大的院舍安排接種，每間院舍平均有逾百名院友。當局在接種疫苗前會先詢問長者的意願，亦須取得家人同意。他說，BioNTech疫苗有較多副作用，據他接觸的長者反映，傾向接種國產的科興或國藥疫苗。他認為當局首階段宜挑選健康的長者分批接種。

政府早前預告，政府會為優先群組接種疫苗，如醫護人員、長者和護理院舍員工。據陳志育理解，院友會比員工更早接種疫苗。他認為院舍員工在疫苗注射屬重要一環，已向當局建議盡快安排員工接種疫苗：「職員喺社區生活，感染風險比老人家高。點解要職員要強制檢測，都係因為佢哋嘅風承比老人家高，唔想佢哋將病毒帶入院舍。」

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財解釋，有院舍反映，若員工與院友同時接種疫苗，同時產生副作用，會影響運作。當局不會為職員安排上門接種，但鼓勵他們到接種中心打針。