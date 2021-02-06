【本報訊】在未有第三期臨床數據下，十萬劑國藥疫苗昨日運抵澳門，料新年前可為醫護完成接種，政府高官亦會安排優先接種。當局亦為採購140萬劑疫苗埋單，涉款3.5億澳門元。

由國藥集團生產的十萬劑武漢肺炎滅活疫苗，昨午2時半運抵澳門，當局於珠澳跨境工業區邊境站舉行接收儀式。

醫護人員優先打

澳門衞生局局長李展潤表示，貨櫃車前日於北京出發，昨日抵達澳門，將會隨即轉送冷藏倉，周二會舉行接種儀式。今次十萬劑疫苗可供五萬人接種，保證每人獲接種兩劑，優先供給醫護人員，其次為關口人員、警員及消防員等高危人群。政府高官亦會安排優先接種，以給予市民信心。疫苗接種預約系統已發放予醫護人員，包括衞生局及各醫院的醫護，希望農曆新年前可以完成醫護接種，年初四（15日）起全面開放預約系統。

澳門政府早前稱，除國藥疫苗外，澳門訂購的其餘兩款疫苗，即十萬劑復星BioNTech疫苗將於月底運抵，阿斯利康牛津疫苗則預料第三季運抵。

當局晚上公佈購買三種疫苗共140萬劑約涉3.5億澳門元，但由於與疫苗供應商簽署了保密協議，不便公佈每種疫苗具體價格。至於本港，當局僅曾表示預留大約84億港元作採購疫苗開支，從未交代首批疫苗開支，而至今未有一款疫苗到港。

抗疫大落後，香港應否考慮訂購國藥疫苗？疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，本港確診人數比外國少，沒必要不根據第三期臨床報告的指引接種。