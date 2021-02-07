暴政容不下的自由花，在民間年宵巿集遍地開花。食環署昨日（6日）首以攤位展示政治訊息為由，終止支聯維園花檔合約。昨起一連兩天在大坑舉行民間年宵市集的灣仔區議會主席楊雪盈，即聯同10多名大坑街坊仗義相助，將支聯會因政權打壓而無法出售的「自由花圃」鮮花運至大坑年宵巿集發售，截至今午4時，已出售近8成半鮮花。

轉至大坑市集出售的支聯會鮮花並無定價，由市民自行捐獻。《蘋果》記者今日到場所見，鮮花旁邊錢箱幾近半滿，不少都是百元紙幣，有買花巿民透過支聯會單張上的二維碼即場捐錢支持。而原來的廿多桶鮮花只賣剩兩桶。

大坑街坊仗義借場借車幫手運花

楊雪盈接受《蘋果》訪問時指，昨早接到支聯會求助後即到維園支援，包括先救容易凋謝的鮮花，如繡球、太陽花等，十多名大坑街坊亦答應義助支聯會，「大坑啲街坊都好好，都有提供咗啲地方、提供啲車，幫我哋運（啲花）過嚟，亦好多街坊響應咗，新年過嚟呢度買花，幫返支聯會」。

市民捨維園花市 改到大坑年宵巿集

楊稱，不少巿民昨天看到食環署打壓支聯會的報道，及支聯會的Facebook呼籲後，特別到大坑巿集買花支持支聯會，「喺街口已經『問邊度有（支聯會嘅）花買』」。

原本打算到維園買花的街坊，亦改到大坑幫襯支聯會的鮮花。她認為，雖然面對政府連串打壓，香港人依然十分有心，「好想支持返公義聲音、公義嘅一邊」。她指支聯會過去32年一直在維園年宵攤檔展示政治訊息，斥食環署的打壓極之無理，「而家係政府不斷將個言論空間、表達空間收窄緊，亦都係明刀明槍……我哋惟有自己人幫返自己人」。

買花巿民：表達空間越縮越窄

今午到大坑巿集購買支聯會鮮花的大坑街坊陸先生受訪時指，支聯會逾30年在維園年宵設攤檔，今年首次不能再開檔，反映香港表達空間越縮越窄，「好多謝大坑街坊願意接收呢啲花、願意繼續去做（賣花）呢樣嘢，我覺得係好好嘅事。呢個亦都係一個好好嘅啟示，就算維園以後唔畀支聯會賣花，我哋其他人（如大坑市集）都可以照幫佢賣，唔一定要通過政府渠道去賣」。

他指，個人不是支聯會傳統支持者，今次到場購買支聯會鮮花是想捍衞每個香港人的表達權利，「無論法輪功又好、支聯會又好，你唔一定要贊同佢，但係佢喺（維園）度賣花，佢係有佢嘅權利，你（政府）而家係扼殺緊佢嘅權利」。

市民捐款支聯會的方法

1. 直接存款或轉帳（恒生銀行 262-273-733-001 、 滙豐銀行 580-108-934-001、轉數快 8383242 ）

2. 郵寄劃線支票：抬頭「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，寄往：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10字樓，信封面註明「支聯會秘書處收」

3. 親臨「教協」捐款銅鑼灣服務中心：香港銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈閣樓旺角服務中心：九龍旺角彌敦道618號好望角大廈8樓

4. 尊子畫肖像撐支聯會：即日起至農曆新年（2月12日）前，市民可以電郵相片及入數紙至 contact@alliance.org.hk、WhatsApp 相片及入數紙至 +852-27826111 、Signal 相片及入數紙至 67978841 ，以獲得尊子親筆繪畫的肖像。（一人200元；二人250元；三人300元；四人350元）尊子會在年初一前完成肖象作品，支聯會會利用WhatsApp、Signal 或電郵把作品傳遞。

資料來源：支聯會

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