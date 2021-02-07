支聯會被食環署打壓，三十多年來首次被「冚檔」，政治打壓越趨嚴厲，但政權容不下的「政治訊息」，無阻在各區小型巿集遍地開花，位於荔枝角的「似水牛年」巿集，正是其中一個以本土製作及黃色經濟圈作為賣點的年宵巿集。

「似水牛年」的負責人李先生表示，萌生辦巿集的念頭是因為想籌辦一個強調本土製作的巿集，給予同路人檔主推銷產品的平台。籌辦巿集近一個月，他認為面臨最大的困難是宣傳巿集，他指，眼見不同的政治打壓日益增長，由於擔心被打壓，他們亦不敢大張旗鼓地作宣傳，因此巿集的人流並未如過往多。雖然打壓日多，但他亦指自己將會用盡方法去保存本地藝術家創作與發表的自由。

「唔好俾恐懼支配自己」

雨傘運動前已開始以貓為靈感進行藝術創作的阿春，是在「似水牛年」巿集擺檔的檔主之一 。雖然發聲的代價日益增加，但她仍鼓勵大家不要被恐懼所支配：「唔好俾恐懼支配自己，如果依啲咁嘅嘢個政府係需要去壓制依啲嘅聲音的話，去到咁嘅時候，其實我哋根本做任何嘢或唔做任何嘢，佢都可以用一啲方法去壓制你嘅自由各樣嘢」，直指大家已退無可退，根本無法擔心。

她又指，非常珍惜及感恩有這樣可以聚集到一群「同聲同氣」的人的平台，並鼓勵各人在亂世中發掘自己的角色，在各自的崗位上貢獻，直指因為知道大家「心連心」而感到非常溫暖。她認為除了社會運動的延續外，「香港人」本身亦是一個蘊含很多文化及價值的概念：「香港就係香港人，香港唔係一個地方嚟嘅，即係有香港人嘅地方，嗰度就係香港，同埋移民咗嘅朋友，唔好成日諗住幾時返嚟，香港喺你心入面㗎嘛」。

檔主盼將抗爭訊息融入日常

另一位檔主Christy，在社會運動後，開始將政治的元素融入手工的創作之中，希望「香港人可以記得一路以嚟發生嘅事，都唔想大家忘記」。她以手飾為例，她指購買首飾後，可以將其一代一代傳下去，就如同將有關香港的這段歷史一代代傳承下去一樣。她亦有售賣襟章、手提袋等的日常用的產品，希望將抗爭的訊息，融入到日常生活之中。

她指，在支聯會被「冚檔」後，她亦感受到，無論是抗爭、抑或是以藝術表達政治訊息等道路，都只會越來越難走，自己亦只能見步行步，但她寄語港人，「始終都會見到出路」。

巿集擺檔的地方空間相當有限，未能同時容納大量人流，但昨日首日擺檔，高峯時期亦吸引逾百人流到訪。不少客人向記者表示，來到巿集前已在社交媒體上瀏覽巿集的產品，並已有心儀的產品，惟因為經濟大環境不佳，在購買時亦不會如以往般「大手筆」。記者亦留意到，不少由手足所設計或製作的產品，及含有社會運動及抗爭元素的產品較受歡迎。除了政治立場以外，標榜本土製造亦是吸引顧客光顧的因素之一。

巿集由即日擺至年三十晚（11/2），將會有18位不同的檔主擺檔，售賣手作錢包、貼紙、水晶首飾等手作，亦有手工啤酒、茶飲及曲奇等自家製食物。

巿集詳請：

似水牛年💮行街街年宵市集

日期：6/2/2021 - 11/2/2021

時間：下午2時至晚上11時

*（11/2延至凌晨1時）

地址：荔枝角香港工業中心B座4樓B7-6

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