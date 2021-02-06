【本報訊】政府所謂防疫措施失控程度已超越武漢肺炎疫情，衞生防護中心昨日宣佈再降低強制檢測門檻，變相全民強檢。即日起，住宅大廈包括商住兩用大廈，只要新增一宗確診個案，不論是否屬於源頭不明個案，都會被納入強檢名單，大廈居民及曾逗留逾兩小時人士均須接受檢測。有醫生質疑嚴厲措施浪費人力；政黨亦質疑當局一邊容許大量內地居民免檢入境，一邊強迫港人檢測。

由即日起，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。視乎個別大廈的管理情況、樓宇質素及其他風險因素，政府有可能同時以封區形式進行強制檢測，直至年廿九、即本周三。針對工作場所，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，亦會被納入強制檢測公告。

兩大廈強檢後再現確診

首次出席疫情簡報會的衞生防護中心總監林文健解釋，現時確診個案數字起伏，疫情處於關鍵時刻，當局有必要採取強硬措施，以免疫情再次反彈。他認為如大廈出現源頭不明個案，即證明該處有隱性傳播，但有源頭個案亦有可能將病毒傳予大廈內其他住戶，「係咪可以行前多幾步呢？」

新規定勢必導致須強檢大廈數字急升，林文健承認，如單靠衞生系統的人手較緊絀，但當局的人手安排來自多個政府部門，亦包括紀律部隊如警隊、入境處等，相信人手足以應付強檢安排。

新準則下，昨日新增六幢大廈須接受強制檢測，分佈於紅磡、屯門及大埔等地區。

失控式強檢是否有助防疫？以昨日確診個案為例，其中兩宗就是來自完成強制檢測不久、當時未有發現的大廈。紅磡長樂大廈一名六歲女童昨日確診，其同住母親亦初步確診。

長樂大廈上月26日曾被列入強制檢測公告，但二人當時並未被檢測出陽性。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，該女童當時未有接受檢測，與她同住的五至六名家人則有作檢測，全部呈陰性。由於女童在本月2日發燒，當局會再要求該大廈作強制檢測。

政府亦曾於本月4日在旺角上海街文華閣進行封鎖檢測，當時未有發現任何確診個案。但昨日該大廈突然新增一名30歲男子確診（第10604號），他於2月2日發病，屬源頭不明個案。

醫生質疑措施浪費人力

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，患者潛伏期長度各有不同，單次的強制檢測未必能發現所有患者，「一次檢測係冇乜用嘅，要重複做」。不過他質疑，雖然降低強制檢測門檻方向正確，但近日的確診個案傳播訊號微弱，看不出有高危擴散因素，政府須考慮措施會否浪費人力，「好似封區咁擾民嘅，又冇效益，就盡量避免喇」。

民主黨主席羅健熙炮轟當局藥石亂投，批評政府一方面容許大量內地居民通過「回港易」計劃免檢來港，一方面不斷強迫港人做檢測，是自打嘴巴，「源頭堵截都講咗成年啦，（強制檢測）係咪真係有需要呢，我諗香港人都睇在眼內啦」。