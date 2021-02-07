政府上月宣佈因應疫情發展，取消今年農曆年宵市場及新春市場，包括今個月在15個地點舉行的年宵市場及沙田車公誕新春市場。食環署今日（7日）表示，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日開放，共設32個乾貨攤檔，銷售點毋須實施取票制度，惟攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測。當區區議員批評政府政策極度混亂，「冇預視疫情發展，原來受到輿論壓力又會開返」。

檔販及員工須48小時內接受病毒檢測

食環署表示，車公誕市場將於本月9日（周二）至26日期間開放，由於市場與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點毋須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施，包括攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄方可營業。

食環署亦會要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者。銷售點於每日下午會安排約一小時清潔時段。

署方又指，現場將設32個乾貨攤檔，營運時間與車公廟開放時間相同，會利用紅外線傳感器計算場內人數，人流會以紅、黃、綠燈形式顯示，綠燈代表人流較少、黃色代表人流增多、紅色則代表場內人數飽和，市民暫時不能進入銷售點，現場入口及場內亦會張貼有「安心出行」場所二維碼，方便市民掃描作記錄。

區議員批政策極度混亂 受壓又開返

沙田區議員張慶樺指，政府復開車公誕新春市場，政策極度混亂，未知投標攤檔有否受影響，「冇預示疫情發展，原來受到輿論又會開返」。他指該場地以往一直主要售賣風車、香燭和拜祭用品，大部份善信都會途經場地進入車公廟，只要車公廟開放，相信人流湧現是難以避免，「市民過年都想行個大運，去還神、求平安，六日一定多人」。

他認為政府應派人手讓排隊人龍盡量保持1.5米距離，另外到場市民和商戶亦一定要戴口罩，其他如掃描安心出行二維碼，他認為作用不大，「一來冇咁多人手睇住有冇『嘟』，二來好多老人家都唔識用」。

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